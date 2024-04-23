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Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве
Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве - РИА Новости, 23.04.2024
Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве
Троих мужчин, которые на светофоре разбили окно у автомобиля и со стрельбой выхватили из него сумку с деньгами, задержали на юго-востоке Москвы, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:45
2024-04-23T18:45
2024-04-23T18:53
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Троих мужчин, которые на светофоре разбили окно у автомобиля и со стрельбой выхватили из него сумку с деньгами, задержали на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале Росгвардии. "Трое злоумышленников подъехали к остановившемуся на светофоре автомобилю, разбили окно и выхватили из салона сумку с крупной суммой наличных денег. Потерпевшему потребовалась госпитализация... Один из нападавших выстрелил в него из травматического пистолета", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что полиции удалось оперативно установить личности и местонахождение подозреваемых – "трое мужчин в возрасте от 27 до 40 лет были задержаны при участии СОБР Росгвардии на юго-востоке столицы". Им предъявили обвинение и назначили арест.
https://ria.ru/20240307/ograblenie-1931842224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве
Росгвардия задержала в Москве налетчиков, выхвативших из машины сумку с деньгами