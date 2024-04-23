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Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве - РИА Новости, 23.04.2024
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18:45 23.04.2024 (обновлено: 18:53 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/naletchiki-1941856388.html
Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве
Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве - РИА Новости, 23.04.2024
Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве
Троих мужчин, которые на светофоре разбили окно у автомобиля и со стрельбой выхватили из него сумку с деньгами, задержали на юго-востоке Москвы, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:45
2024-04-23T18:53
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Троих мужчин, которые на светофоре разбили окно у автомобиля и со стрельбой выхватили из него сумку с деньгами, задержали на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале Росгвардии. "Трое злоумышленников подъехали к остановившемуся на светофоре автомобилю, разбили окно и выхватили из салона сумку с крупной суммой наличных денег. Потерпевшему потребовалась госпитализация... Один из нападавших выстрелил в него из травматического пистолета", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что полиции удалось оперативно установить личности и местонахождение подозреваемых – "трое мужчин в возрасте от 27 до 40 лет были задержаны при участии СОБР Росгвардии на юго-востоке столицы". Им предъявили обвинение и назначили арест.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве

Росгвардия задержала в Москве налетчиков, выхвативших из машины сумку с деньгами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПатрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Патрульная машина Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Троих мужчин, которые на светофоре разбили окно у автомобиля и со стрельбой выхватили из него сумку с деньгами, задержали на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале Росгвардии.
"Трое злоумышленников подъехали к остановившемуся на светофоре автомобилю, разбили окно и выхватили из салона сумку с крупной суммой наличных денег. Потерпевшему потребовалась госпитализация... Один из нападавших выстрелил в него из травматического пистолета", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что полиции удалось оперативно установить личности и местонахождение подозреваемых – "трое мужчин в возрасте от 27 до 40 лет были задержаны при участии СОБР Росгвардии на юго-востоке столицы". Им предъявили обвинение и назначили арест.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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