https://ria.ru/20240423/naletchiki-1941856388.html

Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве

Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве - РИА Новости, 23.04.2024

Троих налетчиков на машину на светофоре задержали в Москве

Троих мужчин, которые на светофоре разбили окно у автомобиля и со стрельбой выхватили из него сумку с деньгами, задержали на юго-востоке Москвы, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:45

2024-04-23T18:45

2024-04-23T18:53

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Троих мужчин, которые на светофоре разбили окно у автомобиля и со стрельбой выхватили из него сумку с деньгами, задержали на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале Росгвардии. "Трое злоумышленников подъехали к остановившемуся на светофоре автомобилю, разбили окно и выхватили из салона сумку с крупной суммой наличных денег. Потерпевшему потребовалась госпитализация... Один из нападавших выстрелил в него из травматического пистолета", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что полиции удалось оперативно установить личности и местонахождение подозреваемых – "трое мужчин в возрасте от 27 до 40 лет были задержаны при участии СОБР Росгвардии на юго-востоке столицы". Им предъявили обвинение и назначили арест.

https://ria.ru/20240307/ograblenie-1931842224.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)