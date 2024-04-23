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В КЧР пятерых местных жителей объявили в розыск - РИА Новости, 23.04.2024
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11:53 23.04.2024 (обновлено: 12:06 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/mvd-1941727811.html
В КЧР пятерых местных жителей объявили в розыск
В КЧР пятерых местных жителей объявили в розыск - РИА Новости, 23.04.2024
В КЧР пятерых местных жителей объявили в розыск
Сотрудники правоохранительных органов установили причастность пятерых местных жителей к нападению на полицейских в Карачаево-Черкесии, их объявили в розыск,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:53
2024-04-23T12:06
происшествия
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность пятерых местных жителей к нападению на полицейских в Карачаево-Черкесии, их объявили в розыск, сообщается в Telegram-канале МВД по КЧР. Ранее республиканский главк Следственного комитета России сообщал, что злоумышленник в Карачаево-Черкесии открыл стрельбу по полицейским и похитил оружие. Двое пострадавших скончались на месте, третий госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Региональный главк МВД России сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. "МВД по Карачаево-Черкесии объявляет в розыск особо опасных преступников, совершивших нападение на сотрудников полиции. Правоохранительными органами установлена причастность к нападению на экипаж группы быстрого реагирования МОМВД России "Карачаевский" пятерых жителей Карачаево-Черкесии: Эльканова Руслана Расуловича, 1997 года рождения; Эльканова Ахмата Расуловича, 1999 года рождения; Джазаева Казбека Муссалимовича, 1994 года рождения; Семенова Руслана Александровича, 1988 года рождения: Аверьянова Владимира Ивановича, 1989 года рождения", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В КЧР пятерых местных жителей объявили в розыск

МВД: пятеро жителей КЧР объявлены в розыск из-за нападения на полицейских

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность пятерых местных жителей к нападению на полицейских в Карачаево-Черкесии, их объявили в розыск, сообщается в Telegram-канале МВД по КЧР.
Ранее республиканский главк Следственного комитета России сообщал, что злоумышленник в Карачаево-Черкесии открыл стрельбу по полицейским и похитил оружие. Двое пострадавших скончались на месте, третий госпитализирован, возбуждено уголовное дело. Региональный главк МВД России сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.
© МВД по КЧРОбъявленные в розыск за нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии
Объявленные в розыск за нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии
© МВД по КЧР
Объявленные в розыск за нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии
«
"МВД по Карачаево-Черкесии объявляет в розыск особо опасных преступников, совершивших нападение на сотрудников полиции. Правоохранительными органами установлена причастность к нападению на экипаж группы быстрого реагирования МОМВД России "Карачаевский" пятерых жителей Карачаево-Черкесии: Эльканова Руслана Расуловича, 1997 года рождения; Эльканова Ахмата Расуловича, 1999 года рождения; Джазаева Казбека Муссалимовича, 1994 года рождения; Семенова Руслана Александровича, 1988 года рождения: Аверьянова Владимира Ивановича, 1989 года рождения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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