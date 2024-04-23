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Мурашко оценил результаты тестирования БПЛА в медицине - РИА Новости, 23.04.2024
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06:21 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/murashko-1941667876.html
Мурашко оценил результаты тестирования БПЛА в медицине
Мурашко оценил результаты тестирования БПЛА в медицине - РИА Новости, 23.04.2024
Мурашко оценил результаты тестирования БПЛА в медицине
Результаты тестирования беспилотников для использования в медицине показывают положительные результаты, так это может сократить время доставки препаратов или... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:21
2024-04-23T06:21
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Результаты тестирования беспилотников для использования в медицине показывают положительные результаты, так это может сократить время доставки препаратов или анализов и дать экономическую выгоду, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Для нас использование беспилотников сегодня является приоритетным направлением, потому что первый результат тестирования показывает, что это экономически эффективно и дает результат по сокращению времени доставки", - сказал Мурашко. Он пояснил, что беспилотники могут использоваться для доставки препаратов и анализов, а также помогать при дорожно-транспортных происшествиях. В настоящее время необходимо протестировать регламент применения беспилотников, чтобы доставлять препараты или анализы в разных погодных условиях, в том числе зимой, пояснил министр. По его словам, не должно быть дефекта препаратов или анализов при транспортировке, для этого нужно понять, какие температурные условия должны быть, какая защита и какие средства контроля. Мурашко подчеркнул, что планируется применять отечественные беспилотники, так как российские разработчики делают в этом большие успехи.
https://ria.ru/20240420/meditsina-1941224496.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко оценил результаты тестирования БПЛА в медицине

Мурашко: тестирование беспилотников в медицине дало положительный результат

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Результаты тестирования беспилотников для использования в медицине показывают положительные результаты, так это может сократить время доставки препаратов или анализов и дать экономическую выгоду, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Для нас использование беспилотников сегодня является приоритетным направлением, потому что первый результат тестирования показывает, что это экономически эффективно и дает результат по сокращению времени доставки", - сказал Мурашко.
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Он пояснил, что беспилотники могут использоваться для доставки препаратов и анализов, а также помогать при дорожно-транспортных происшествиях.
В настоящее время необходимо протестировать регламент применения беспилотников, чтобы доставлять препараты или анализы в разных погодных условиях, в том числе зимой, пояснил министр.
По его словам, не должно быть дефекта препаратов или анализов при транспортировке, для этого нужно понять, какие температурные условия должны быть, какая защита и какие средства контроля.
Мурашко подчеркнул, что планируется применять отечественные беспилотники, так как российские разработчики делают в этом большие успехи.
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ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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