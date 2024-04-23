https://ria.ru/20240423/moskva-1941809162.html

Москвичам напомнили о новых правилах использования газового оборудования

Москвичам напомнили о новых правилах использования газового оборудования - РИА Новости, 23.04.2024

Москвичам напомнили о новых правилах использования газового оборудования

Жителям столицы напомнили о новых правилах безопасного использования газового оборудования, в Москве им пользуются свыше 1,8 миллиона семей, сообщается на сайте РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:32

2024-04-23T16:32

2024-04-23T16:32

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москва

мосгаз

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Жителям столицы напомнили о новых правилах безопасного использования газового оборудования, в Москве им пользуются свыше 1,8 миллиона семей, сообщается на сайте мэра и правительства города. "В Москве более 1,8 миллиона семей пользуются в своих квартирах газовым оборудованием. Оно требует грамотного и ответственного отношения владельцев при его эксплуатации. Для безопасной работы важно своевременно контролировать его состояние", - говорится в тексте. В тексте напомнили, что с 17 апреля вступили в силу изменения в КоАП в части ответственности за нарушение правил использования и содержания газового оборудования, а также его самовольную замену. Так, согласно документу, штрафы за его нарушение повысили не только для управляющих компаний, но и для граждан. "Теперь, согласно законодательству, за недопуск сотрудников специализированной газораспределительной организации в квартиру или жилой дом для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования собственнику или нанимателю грозит штраф от пяти до 10 тысяч рублей", - говорится в материале. Уточняется, что ранее работы по техобслуживанию могли проводить любые специализированные организации, которые не являлись газораспределительными, теперь в целях большей безопасности и надежности это исключено. "С 1 сентября 2023 были внесены изменения в законодательство, по которому проводить техническое обслуживание газового оборудования может только специализированная газораспределительная организация. В Москве такой компанией является "Мосгаз" - региональный оператор газификации города Москвы", - пояснили в тексте. Сообщается, что новую газовую плиту или газовую колонку теперь может установить только специалист "Мосгаза". Замена газового оборудования в квартире должна проводиться специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании в многоквартирном доме или в жилом доме. "Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается. То есть недопустимо привлекать частного мастера или представителя сервисного центра магазина, где приобреталось оборудование", - пояснили в материале. Уточняется, что скрыть факт самовольных работ не получится, так как в базе данных специализированной газораспределительной организации есть информация о характеристиках оборудования, установленного в каждой столичной квартире. При очередном плановом осмотре сотрудники выявят несоответствие и уведомят Мосжилинспекцию о незаконных изменениях. "Если специалисты зафиксируют угрозу возникновения аварийной ситуации из-за кустарных работ, гражданин будет оштрафован на сумму от 50 до 150 тысяч рублей", - добавили в тексте. В материале добавили, что за уклонение от заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования и его замены или замену без привлечения сотрудников "Мосгаза" собственника оштрафуют на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, а управляющую компанию - от 200 до 500 тысяч. "Частному мастеру, оказывающему такие услуги, придется заплатить штраф от 25 до 100 тысяч рублей, а организации - от 200 до 500 тысяч", - пояснили в тексте.

https://realty.ria.ru/20240423/moskva-1941803992.html

https://ria.ru/20240423/moskva-1941703182.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосгаз