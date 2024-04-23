https://ria.ru/20240423/moskva-1941786797.html

Специалисты установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы

Специалисты установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы - РИА Новости, 23.04.2024

Специалисты установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы

Специалисты "Мосводостока" установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы, они уже приступили к работе, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:32

2024-04-23T15:32

2024-04-23T15:32

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москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы, они уже приступили к работе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к установке 150 домиков для водоплавающих на 80 столичных водоёмах", - говорится в сообщении. Уточняется, что в работах задействуют лодки и краны-манипуляторы. Вес одного такого жилища может достигать 50 килограммов. "Зимой специалисты провели комплексный осмотр каждого домика и при необходимости его ремонт. Чаще всего в нем нуждаются плавучая платформа из пенопласта и покрытие крыш", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240423/moskva-1941745288.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы