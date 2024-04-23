https://ria.ru/20240423/moskva-1941786797.html
Специалисты установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы
Специалисты установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы - РИА Новости, 23.04.2024
Специалисты установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы
Специалисты "Мосводостока" установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы, они уже приступили к работе, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:32
2024-04-23T15:32
2024-04-23T15:32
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москва
мосводосток
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы, они уже приступили к работе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к установке 150 домиков для водоплавающих на 80 столичных водоёмах", - говорится в сообщении. Уточняется, что в работах задействуют лодки и краны-манипуляторы. Вес одного такого жилища может достигать 50 килограммов. "Зимой специалисты провели комплексный осмотр каждого домика и при необходимости его ремонт. Чаще всего в нем нуждаются плавучая платформа из пенопласта и покрытие крыш", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240423/moskva-1941745288.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" установят 150 домиков для водоплавающих на 80 водоемах Москвы, они уже приступили к работе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Специалисты ГУП "Мосводосток" приступили к установке 150 домиков для водоплавающих на 80 столичных водоёмах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в работах задействуют лодки и краны-манипуляторы. Вес одного такого жилища может достигать 50 килограммов.
"Зимой специалисты провели комплексный осмотр каждого домика и при необходимости его ремонт. Чаще всего в нем нуждаются плавучая платформа из пенопласта и покрытие крыш", - рассказали в ведомстве.