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Бирюков: московский коммунальный флот готов к открытию навигации - РИА Новости, 23.04.2024
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12:44 23.04.2024
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Бирюков: московский коммунальный флот готов к открытию навигации
Бирюков: московский коммунальный флот готов к открытию навигации - РИА Новости, 23.04.2024
Бирюков: московский коммунальный флот готов к открытию навигации
Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, полностью готов к открытию навигации, которое состоится в среду, 24 апреля, сообщил... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:44
2024-04-23T12:44
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, полностью готов к открытию навигации, которое состоится в среду, 24 апреля, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты Москвы-реки и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок в местах водовыпусков", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на судах в осенне-зимний период был проведен комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ, организовано обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем. "Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, со дна было извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта.
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москва, москва-река, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Москва-река, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: московский коммунальный флот готов к открытию навигации

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на Болотный остров, арт-кластер "Красный Октябрь" и институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка"
Вид на Болотный остров, арт-кластер Красный Октябрь и институт медиа, архитектуры и дизайна Стрелка - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, полностью готов к открытию навигации, которое состоится в среду, 24 апреля, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты Москвы-реки и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок в местах водовыпусков", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что на судах в осенне-зимний период был проведен комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ, организовано обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем.
"Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, со дна было извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосква-рекаПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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