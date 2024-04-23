https://ria.ru/20240423/moskva-1941745288.html

Бирюков: московский коммунальный флот готов к открытию навигации

Бирюков: московский коммунальный флот готов к открытию навигации - РИА Новости, 23.04.2024

Бирюков: московский коммунальный флот готов к открытию навигации

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, полностью готов к открытию навигации, которое состоится в среду, 24 апреля, сообщил... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:44

2024-04-23T12:44

2024-04-23T12:44

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и Яузы, полностью готов к открытию навигации, которое состоится в среду, 24 апреля, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В составе Комплекса городского хозяйства есть уникальная служба - коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты Москвы-реки и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок в местах водовыпусков", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на судах в осенне-зимний период был проведен комплекс ремонтных и пуско-наладочных работ, организовано обследование и ремонт двигательных установок, насосного оборудования и рулевых систем. "Благодаря грамотной расстановке флота, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Сбор мусора осуществляется судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 загрязнений, со дна было извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта.

https://ria.ru/20240422/moskva-1941465648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, москва-река, петр бирюков, городское хозяйство москвы