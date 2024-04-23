Молдавский депутат назвала обыски у оппозиционеров незаконными
Таубер: обысками хотят закрыть рот сторонникам сотрудничества Москвы и Кишинева
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 апр – РИА Новости. Депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила РИА Новости, что обыски у сторонников оппозиционного блока "Победа-Виктория" проводились незаконно.
Ранее во вторник исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил на брифинге, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну сообщил, что также были изъяты другие вещи, связанные с созданием блока, - футболки, блокноты, кружки. Обыски были начаты в аэропорту, а продолжились в домах у сторонников оппозиции.
"Это все незаконно. Брифинг не смотрела. На клоунские выступления Чернэуцяну не хочу тратить время", - сказала Таубер.
Она заявила, что обыски у сторонников оппозиции в республике преследуют цель как можно сильнее запугать тех, кто выступает за сотрудничество с Россией. "Откровенное, наглое запугивание оппозиции. В данной ситуации преследуется цель как можно сильнее закрыть рот тем, кто недоволен правлением ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и (президента Молдавии) Майи Санду и тем, кто выступает за сотрудничество с Российской Федерацией и со странами СНГ и ЕАЭС. Понятно, что чем сильнее становится оппозиция, тем больше рецидивов и конвульсий у правящей партии", - заявила Таубер.
Она подчеркнула, что партия "Шор" в связи с незаконными обысками будет отстаивать свои права в международном суде.
В понедельник в аэропорту Кишинева задерживали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, часть из них выпустили только через три часа после прибытия в Кишинев. Во вторник утром депутат Таубер сообщила об обысках у представителей оппозиции.
Учредительный съезд блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.
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