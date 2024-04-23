https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941772272.html

Молдавская полиция провела 150 обысков у сторонников блока "Победа"

Молдавская полиция провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" - РИА Новости, 23.04.2024

Молдавская полиция провела 150 обысков у сторонников блока "Победа"

В Молдавии полиция провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" по делу о контрабанде, заявил исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:32

2024-04-23T14:32

2024-04-23T16:54

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КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. В Молдавии полиция провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" по делу о контрабанде, заявил исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам республики Виктор Фуртунэ."Вчера таможенная служба получила сообщение о попытке ввоза в страну без декларации денежных средств в особо крупных размерах — речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, изъято 662 тысячи рублей, 3070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов", — утверждает он.По словам главы местной полиции Виорела Чернэуцану, были изъяты и другие вещи, связанные с созданием блока "Победа": футболки, блокноты, кружки. Обыски начались в аэропорту и продолжились в домах у подозреваемых. Он подчеркнул, что следственные мероприятия еще не завершились, информация о задержанных пока не поступала.Как впоследствии заявила депутат парламента республики Марина Таубер, обыски у сторонников новой политсилы проводились незаконно. "Откровенное, наглое запугивание. Преследуется цель как можно сильнее закрыть рот тем, кто недоволен правлением ПДС (правящей партии "Действие и солидарность". — Прим. ред.) и Майи Санду и тем, кто выступает за сотрудничество с Россией и странами СНГ и ЕАЭС. Чем сильнее становится оппозиция, тем больше рецидивов и конвульсий у правящей партии", — пояснила она.Парламентарий пообещала предпринять юридические действия как на национальном, так и на международном уровне.В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. На нем лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы" подписали соглашение о создании предвыборного блока "Победа". Исполнительным секретарем национального совета избрали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Илан Шор стал председателем исполкома, а Таубер — секретарем.Накануне участников съезда задержали в аэропорту Кишинева и несколько часов допрашивали. Как рассказала лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии хотели узнать детали всех ее встреч с российскими чиновниками и политиками, а также угрожали уголовной ответственностью за поездку в Москву.С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, участники которых настаивают на отставке правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют руководство страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе властей партию "Шор" запретили, а представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием их сторонников.

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941717435.html

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941668401.html

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в мире, молдавия, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, илан шор, евразийский экономический союз, гагаузия