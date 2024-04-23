https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941676228.html

Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии

Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии - РИА Новости, 23.04.2024

Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии

Приднестровскую проблему и сложные отношения Кишинева с Гагаузской автономией можно решить путем превращения Молдавии в федерацию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:18

2024-04-23T08:18

2024-04-23T08:32

в мире

молдавия

швейцария

россия

илан шор

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Приднестровскую проблему и сложные отношения Кишинева с Гагаузской автономией можно решить путем превращения Молдавии в федерацию, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "Я считаю, что Молдове сегодня нужна федерализация. Я считаю, что это сегодня единственный путь. Потому что в Молдове живут люди с разными видениями, мнениями. Даже язык общения разный. Потому что Гагаузия - это русский язык общения. На севере много людей общается, в Бельцах. Мы должны сделать федерацию, в рамках которой каждый будет иметь свои права, полномочия, возможности", - заявил Шор РИА Новости. По его словам, "федерализация даст возможность нам не только собрать страну, но и даст возможность каждому почувствовать себя комфортно внутри этой страны с точки зрения языка общения". В качестве ролевой модели он привел Швейцарию и Россию. "К примеру - Швейцария. Там же много людей на разных языках общаются. Все нормально, живут очень хорошо и комфортно. В Российской Федерации - здесь тоже разные… Язык, понятно, в целом один, но все равно разные национальности, разные вероисповедания. Но люди живут и во благо своей страны действуют и работают. То же самое мы хотим сделать в Молдове", - заявил Шор. Он убежден, что Приднестровье согласится на такую схему. "Я уверен, что если создать Приднестровью комфортные условия федерализации, честные и справедливые, то при посредничестве РФ это возможно", - считает он. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создание блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

https://ria.ru/20231223/moldavia-1917704487.html

молдавия

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, швейцария, россия, илан шор, евразийский экономический союз