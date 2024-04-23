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Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии - РИА Новости, 23.04.2024
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08:18 23.04.2024 (обновлено: 08:32 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941676228.html
Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии
Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии - РИА Новости, 23.04.2024
Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии
Приднестровскую проблему и сложные отношения Кишинева с Гагаузской автономией можно решить путем превращения Молдавии в федерацию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:18
2024-04-23T08:32
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Приднестровскую проблему и сложные отношения Кишинева с Гагаузской автономией можно решить путем превращения Молдавии в федерацию, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "Я считаю, что Молдове сегодня нужна федерализация. Я считаю, что это сегодня единственный путь. Потому что в Молдове живут люди с разными видениями, мнениями. Даже язык общения разный. Потому что Гагаузия - это русский язык общения. На севере много людей общается, в Бельцах. Мы должны сделать федерацию, в рамках которой каждый будет иметь свои права, полномочия, возможности", - заявил Шор РИА Новости. По его словам, "федерализация даст возможность нам не только собрать страну, но и даст возможность каждому почувствовать себя комфортно внутри этой страны с точки зрения языка общения". В качестве ролевой модели он привел Швейцарию и Россию. "К примеру - Швейцария. Там же много людей на разных языках общаются. Все нормально, живут очень хорошо и комфортно. В Российской Федерации - здесь тоже разные… Язык, понятно, в целом один, но все равно разные национальности, разные вероисповедания. Но люди живут и во благо своей страны действуют и работают. То же самое мы хотим сделать в Молдове", - заявил Шор. Он убежден, что Приднестровье согласится на такую схему. "Я уверен, что если создать Приднестровью комфортные условия федерализации, честные и справедливые, то при посредничестве РФ это возможно", - считает он. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создание блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
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в мире, молдавия, швейцария, россия, илан шор, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Швейцария, Россия, Илан Шор, Евразийский экономический союз
Шор рассказал, как можно решить проблему Приднестровья и Гагаузии

Оппозиционер Шор предложил превратить Молдавию в федерацию

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Приднестровскую проблему и сложные отношения Кишинева с Гагаузской автономией можно решить путем превращения Молдавии в федерацию, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
"Я считаю, что Молдове сегодня нужна федерализация. Я считаю, что это сегодня единственный путь. Потому что в Молдове живут люди с разными видениями, мнениями. Даже язык общения разный. Потому что Гагаузия - это русский язык общения. На севере много людей общается, в Бельцах. Мы должны сделать федерацию, в рамках которой каждый будет иметь свои права, полномочия, возможности", - заявил Шор РИА Новости.
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По его словам, "федерализация даст возможность нам не только собрать страну, но и даст возможность каждому почувствовать себя комфортно внутри этой страны с точки зрения языка общения".
В качестве ролевой модели он привел Швейцарию и Россию.
"К примеру - Швейцария. Там же много людей на разных языках общаются. Все нормально, живут очень хорошо и комфортно. В Российской Федерации - здесь тоже разные… Язык, понятно, в целом один, но все равно разные национальности, разные вероисповедания. Но люди живут и во благо своей страны действуют и работают. То же самое мы хотим сделать в Молдове", - заявил Шор.
Он убежден, что Приднестровье согласится на такую схему.
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"Я уверен, что если создать Приднестровью комфортные условия федерализации, честные и справедливые, то при посредничестве РФ это возможно", - считает он.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создание блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияШвейцарияРоссияИлан ШорЕвразийский экономический союз
 
 
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