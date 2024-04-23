https://ria.ru/20240423/mmkf-1941749273.html

Культуру пытаются превратить в оружие, заявил директор ММКФ

Культуру пытаются превратить в оружие, заявил директор ММКФ - РИА Новости, 23.04.2024

Культуру пытаются превратить в оружие, заявил директор ММКФ

Иностранные режиссеры, которые хотели принять участие в Московском международном кинофестивале, столкнулись с угрозами и шантажом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:54

2024-04-23T12:54

2024-04-23T12:56

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Иностранные режиссеры, которые хотели принять участие в Московском международном кинофестивале, столкнулись с угрозами и шантажом, сообщил РИА Новости программный директор ММКФ Иван Кудрявцев. Московский международный кинофестиваль открылся в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля. "Сталкиваются со сложностями многие из тех, кто хотят к нам приехать, у себя на родине: со сложностями, с угрозами, с прямым шантажом, с очень неприятными намеками, с "добрыми дружескими советами", которым нельзя не последовать, потому что, если ты им не последуешь, советы превратятся в прогнозы, которые сбудутся для твоей карьеры", - сказал Кудрявцев на полях ММКФ. Он отметил также, что если раньше "на том конце" реагировали "как-то неуклюже и рассогласованно", сейчас стали работать слаженно и четко. По его словам, теперь кинематографисты лишены той свободы, которой им бы хотелось, в частности, приезжать со своим кино в Россию, нести авторское послание в аудитории разных стран мира, показать его в Москве и обсудить со зрителями. "Этот вид культурной дипломатии пресекается. Культуру пытаются превратить в оружие. Эти попытки, понятно, что тщетны. Люди все равно доезжают, кино свое показывают и порой даже возвращаются уже в другом качестве в свою страну... Что-то их все-таки сюда тянет", - заключил Кудрявцев. ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.

https://ria.ru/20240419/mmkf-1941140298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, сергей эйзенштейн, ричард гир, алан паркер, новости культуры