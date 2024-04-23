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Культуру пытаются превратить в оружие, заявил директор ММКФ - РИА Новости, 23.04.2024
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Культура
 
12:54 23.04.2024 (обновлено: 12:56 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/mmkf-1941749273.html
Культуру пытаются превратить в оружие, заявил директор ММКФ
Культуру пытаются превратить в оружие, заявил директор ММКФ - РИА Новости, 23.04.2024
Культуру пытаются превратить в оружие, заявил директор ММКФ
Иностранные режиссеры, которые хотели принять участие в Московском международном кинофестивале, столкнулись с угрозами и шантажом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:54
2024-04-23T12:56
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Иностранные режиссеры, которые хотели принять участие в Московском международном кинофестивале, столкнулись с угрозами и шантажом, сообщил РИА Новости программный директор ММКФ Иван Кудрявцев. Московский международный кинофестиваль открылся в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля. "Сталкиваются со сложностями многие из тех, кто хотят к нам приехать, у себя на родине: со сложностями, с угрозами, с прямым шантажом, с очень неприятными намеками, с "добрыми дружескими советами", которым нельзя не последовать, потому что, если ты им не последуешь, советы превратятся в прогнозы, которые сбудутся для твоей карьеры", - сказал Кудрявцев на полях ММКФ. Он отметил также, что если раньше "на том конце" реагировали "как-то неуклюже и рассогласованно", сейчас стали работать слаженно и четко. По его словам, теперь кинематографисты лишены той свободы, которой им бы хотелось, в частности, приезжать со своим кино в Россию, нести авторское послание в аудитории разных стран мира, показать его в Москве и обсудить со зрителями. "Этот вид культурной дипломатии пресекается. Культуру пытаются превратить в оружие. Эти попытки, понятно, что тщетны. Люди все равно доезжают, кино свое показывают и порой даже возвращаются уже в другом качестве в свою страну... Что-то их все-таки сюда тянет", - заключил Кудрявцев. ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
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россия, москва, сергей эйзенштейн, ричард гир, алан паркер, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Сергей Эйзенштейн, Ричард Гир, Алан Паркер, Новости культуры
Культуру пытаются превратить в оружие, заявил директор ММКФ

Кудрявцев: иностранным режиссерам угрожали из-за желания приехать на ММКФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия"
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре Россия - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Иностранные режиссеры, которые хотели принять участие в Московском международном кинофестивале, столкнулись с угрозами и шантажом, сообщил РИА Новости программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.
Московский международный кинофестиваль открылся в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля.
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре Россия. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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19 апреля, 19:50
"Сталкиваются со сложностями многие из тех, кто хотят к нам приехать, у себя на родине: со сложностями, с угрозами, с прямым шантажом, с очень неприятными намеками, с "добрыми дружескими советами", которым нельзя не последовать, потому что, если ты им не последуешь, советы превратятся в прогнозы, которые сбудутся для твоей карьеры", - сказал Кудрявцев на полях ММКФ.
Он отметил также, что если раньше "на том конце" реагировали "как-то неуклюже и рассогласованно", сейчас стали работать слаженно и четко. По его словам, теперь кинематографисты лишены той свободы, которой им бы хотелось, в частности, приезжать со своим кино в Россию, нести авторское послание в аудитории разных стран мира, показать его в Москве и обсудить со зрителями.
«
"Этот вид культурной дипломатии пресекается. Культуру пытаются превратить в оружие. Эти попытки, понятно, что тщетны. Люди все равно доезжают, кино свое показывают и порой даже возвращаются уже в другом качестве в свою страну... Что-то их все-таки сюда тянет", - заключил Кудрявцев.
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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КультураРоссияМоскваСергей ЭйзенштейнРичард ГирАлан ПаркерНовости культуры
 
 
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