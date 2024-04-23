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В Центре Хруничева рассказали об устранении утечки воздуха на МКС - РИА Новости, 23.04.2024
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Наука
 
10:41 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/mks-1941703562.html
В Центре Хруничева рассказали об устранении утечки воздуха на МКС
В Центре Хруничева рассказали об устранении утечки воздуха на МКС - РИА Новости, 23.04.2024
В Центре Хруничева рассказали об устранении утечки воздуха на МКС
Снизить потери воздуха из промежуточной камеры служебного модуля (СМ) "Звезда" Международной космической станции, где ранее была обнаружена утечка, удалось за... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:41
2024-04-23T10:41
наука
космос - риа наука
земля
алексей варочко
гкнпц имени м. в. хруничева
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Снизить потери воздуха из промежуточной камеры служебного модуля (СМ) "Звезда" Международной космической станции, где ранее была обнаружена утечка, удалось за счёт ограничения работы космонавтов в ней, остальное время камера изолирована, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "По промежуточной камере модуля приняты меры с целью устранения обнаруженной утечки, они имели некоторый успех. Снизить потери воздуха из камеры позволяет её периодическая изоляция от остального обитаемого отсека модуля. Экипаж входит в камеру на время проведения в ней работ", - сказал Варочко. По его словам, в целом эта неисправность не оказывает существенного влияния на работу МКС, но специалисты продолжают поиск причин утечки и способов её устранения. Кроме того, сейчас продление срока службы "Звезды" до 2028 года подтверждается с учётом проводимых мероприятий. Он также рассказал, что работу СМ удалось продлить по результатам проведённых ранее ресурсных испытаний макетов-копий модуля и анализа степени расходования ресурса конструкции в полёте. В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии была обнаружена трещина длиной в несколько сантиметров. Трещину несколько раз заклеивали. Позже стало известно о наличии второй трещины, а потом и еще трех мест возможной утечки. Космонавты их загерметизировали. После этого официально не сообщалось об обнаружении каких-либо новых источников утечки в корпусе МКС или их устранении. В конце 2023 года в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что российские космонавты на борту МКС регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, полученные данные они передают для анализа специалистам на Земле.
https://ria.ru/20240423/mks-1941701860.html
https://ria.ru/20231229/mks-1918878122.html
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космос - риа наука, земля, алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Алексей Варочко, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева
В Центре Хруничева рассказали об устранении утечки воздуха на МКС

Варочко: камеру с утечкой на МКС изолировали, чтобы снизить потери воздуха

© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Снизить потери воздуха из промежуточной камеры служебного модуля (СМ) "Звезда" Международной космической станции, где ранее была обнаружена утечка, удалось за счёт ограничения работы космонавтов в ней, остальное время камера изолирована, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.
"По промежуточной камере модуля приняты меры с целью устранения обнаруженной утечки, они имели некоторый успех. Снизить потери воздуха из камеры позволяет её периодическая изоляция от остального обитаемого отсека модуля. Экипаж входит в камеру на время проведения в ней работ", - сказал Варочко.
Функционально-грузовой блок МКС Заря - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Центр Хруничева и Boeing обновили старейший модуль МКС
Вчера, 10:32
По его словам, в целом эта неисправность не оказывает существенного влияния на работу МКС, но специалисты продолжают поиск причин утечки и способов её устранения. Кроме того, сейчас продление срока службы "Звезды" до 2028 года подтверждается с учётом проводимых мероприятий.
Он также рассказал, что работу СМ удалось продлить по результатам проведённых ранее ресурсных испытаний макетов-копий модуля и анализа степени расходования ресурса конструкции в полёте.
В 2019 году на МКС была зафиксирована утечка воздуха. Как удалось выяснить космонавтам, место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Там же впоследствии была обнаружена трещина длиной в несколько сантиметров. Трещину несколько раз заклеивали. Позже стало известно о наличии второй трещины, а потом и еще трех мест возможной утечки. Космонавты их загерметизировали.
После этого официально не сообщалось об обнаружении каких-либо новых источников утечки в корпусе МКС или их устранении.
В конце 2023 года в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что российские космонавты на борту МКС регулярно заняты поиском возможных мест утечки воздуха с российского сегмента, полученные данные они передают для анализа специалистам на Земле.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Космонавты на МКС регулярно ищут утечки воздуха, сообщили в "Роскосмосе"
29 декабря 2023, 03:56
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляАлексей ВарочкоГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
 
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