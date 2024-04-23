https://ria.ru/20240423/mks-1941701860.html

Центр Хруничева и Boeing обновили старейший модуль МКС

Центр Хруничева и Boeing обновили старейший модуль МКС - РИА Новости, 23.04.2024

Центр Хруничева и Boeing обновили старейший модуль МКС

Центр Хруничева выполнил обязательства по контракту с Boeing по эксплуатации старейшего модуля Международной космической станции – Функционально-грузового блока РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:32

2024-04-23T10:32

2024-04-23T10:32

космос - риа наука

байконур (город)

алексей варочко

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Центр Хруничева выполнил обязательства по контракту с Boeing по эксплуатации старейшего модуля Международной космической станции – Функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" на 2021-2024 годы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко. "В период с 2021 по 2024 год к ранее изготовленному и поставленному заменяемому оборудованию по новому контракту с компанией Boeing было заказано, изготовлено и поставлено еще несколько десятков единиц так называемых ЗИПов (запчасти, инструменты и принадлежности - ред.). К настоящему времени эти закупки завершены", - сказал Варочко. "За это время было поставлено оборудование для следующих систем: радиотелеметрической, электроснабжения, управления бортовым комплексом, терморегулирования, средств пожарообнаружения и пожаротушения, многократно выработавших заданный срок службы. Также проводились работы по замене средств вентиляции, шумопоглощения, израсходовавших свой рабочий ресурс за 25 лет эксплуатации модуля ФГБ "Заря", - добавил он. Гендиректор российского предприятия отметил, что распределение ответственности по поддержанию модуля в рабочем состоянии действует и на последующий период полёта, поэтому работа с Boeing будет продолжена. Центр Хруничева также проделал большую работу для продления срока службы до 2028 года незаменяемого на орбите оборудования, подчеркнул Варочко. Так, была проведена работа с герметичным корпусом, двигательной установкой, частью системы терморегулирования, стыковочных узлов и солнечных батарей модуля. "Проводится модернизация ряда бортовых систем наземного стендового оборудования, диагностика состояния конструкции герметичного корпуса и незаменяемого оборудования системы электроснабжения, системы управления бортовым комплексом", - рассказал руководитель Центра Хруничева. В 2019 году было подписано соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока "Заря". Сообщалось, что Центр Хруничева будет поставлять заменяемое на орбите оборудование для обеспечения эксплуатации модуля, а также выполнять работы по модернизации конструкции в целях расширения технических возможностей модуля в период с 2021 по 2024 год. Функционально-грузовой блок "Заря" был изготовлен в Центре Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе "Протон". Он стал первым модулем МКС. Полностью интервью с Алексеем Варочко читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20231117/stantsiya-1909985027.html

https://ria.ru/20240226/sputnik-1929452637.html

https://ria.ru/20240105/roskosmos-1919791198.html

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космос - риа наука, байконур (город), алексей варочко, гкнпц имени м. в. хруничева