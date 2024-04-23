https://ria.ru/20240423/mishustin-1941785517.html

Российская экономика адаптируется к внешним вызовам, заявил Мишустин

Российская экономика адаптируется к внешним вызовам, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.04.2024

Российская экономика адаптируется к внешним вызовам, заявил Мишустин

Российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и трансформируется исходя из собственных национальных задач, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:28

2024-04-23T15:28

2024-04-23T15:28

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам и трансформируется исходя из собственных национальных задач, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник. "Вопреки усилившемуся давлению российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам, трансформируется исходя из собственных национальных задач, наращивает внутреннее производство. В феврале, напомню, рост ВВП ускорился до 7,7%, расширилось наше производство добывающее и в обрабатывающих сферах, укрепляется потребительская активность", - сказал Мишустин. На заседании участники кабмина обсудили основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2025 год и плановый период до 2027 года.

https://ria.ru/20240403/grazhdane-1937659637.html

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экономика, россия, михаил мишустин