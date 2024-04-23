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Артиллерия уничтожила позиции ВСУ на границе с Белгородской областью - РИА Новости, 23.04.2024
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05:49 23.04.2024 (обновлено: 06:01 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/minoborony-1941666211.html
Артиллерия уничтожила позиции ВСУ на границе с Белгородской областью
Артиллерия уничтожила позиции ВСУ на границе с Белгородской областью - РИА Новости, 23.04.2024
Артиллерия уничтожила позиции ВСУ на границе с Белгородской областью
Расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции и наблюдательный пункт ВСУ в приграничном с Белгородской... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:49
2024-04-23T06:01
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции и наблюдательный пункт ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны. "Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, нанесли огневое поражение по скоплению украинских националистов", — говорится в сообщении. Ведомство также публикует видео работы боевого расчета. Артиллеристам помогают разведчики, которые обнаружили позиции и наблюдательный пункт ВСУ. Кроме того, работу выполняют и операторы беспилотников, которые корректируют огонь. "Боевики ВСУ пытаются маскировать свои наблюдательные точки и военную технику. Прячут ее в лесополосах. Но от профессионалов не уйти. Точным огнем позиции украинских националистов обезвреживаются", — подчеркивают в Минобороны. Отмечается, что российские артиллеристы за высокую точность и дальность стрельбы прозвали гаубицу "Мста-Б" "снайперским оружием". Кроме того, военные применяют разные типы снарядов. Так, укрепрайоны и места сосредоточения противника "вскрывают" с помощью осколочно-фугасных снарядов. "Расчет орудия "Мста-Б" один за одним обрушивает на противника шквал огня. Попытка боевиков занять стратегическую высоту заканчивается провалом. Уничтожена военная техника и минометный расчет. Наши бойцы находятся на фронте с первых дней. Круглосуточно ведут охоту за противником. На их счету большое количество подбитой техники", — добавили в оборонном ведомстве. Таким образом, на счету командира артиллерийского орудия "Мста-Б" уничтоженные гаубицы М777, БТР, а также танки. Практически все артиллеристы удостоены государственных и ведомственных наград за смелость и профессионализм. "Подразделение работает как единый слаженный механизм. Для этого постоянно проходит учеба и тренировки на полигонах. Бойцы работают на полигонах даже во время ротации с передовой. Коллектив слаженный. Расчеты все взаимозаменяемы. То есть каждый номер расчета может выполнять любую задачу", — подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20240422/tseli-1941414943.html
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безопасность, белгородская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила позиции ВСУ на границе с Белгородской областью

Минобороны: расчеты "Мста-Б" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в приграничье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС России ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллеристы ВС России ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции и наблюдательный пункт ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны.
"Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки прикрытия государственной границы, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, нанесли огневое поражение по скоплению украинских националистов", — говорится в сообщении.
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Ведомство также публикует видео работы боевого расчета. Артиллеристам помогают разведчики, которые обнаружили позиции и наблюдательный пункт ВСУ. Кроме того, работу выполняют и операторы беспилотников, которые корректируют огонь.
"Боевики ВСУ пытаются маскировать свои наблюдательные точки и военную технику. Прячут ее в лесополосах. Но от профессионалов не уйти. Точным огнем позиции украинских националистов обезвреживаются", — подчеркивают в Минобороны.
Отмечается, что российские артиллеристы за высокую точность и дальность стрельбы прозвали гаубицу "Мста-Б" "снайперским оружием". Кроме того, военные применяют разные типы снарядов. Так, укрепрайоны и места сосредоточения противника "вскрывают" с помощью осколочно-фугасных снарядов.
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"Расчет орудия "Мста-Б" один за одним обрушивает на противника шквал огня. Попытка боевиков занять стратегическую высоту заканчивается провалом. Уничтожена военная техника и минометный расчет. Наши бойцы находятся на фронте с первых дней. Круглосуточно ведут охоту за противником. На их счету большое количество подбитой техники", — добавили в оборонном ведомстве.
Таким образом, на счету командира артиллерийского орудия "Мста-Б" уничтоженные гаубицы М777, БТР, а также танки. Практически все артиллеристы удостоены государственных и ведомственных наград за смелость и профессионализм.
"Подразделение работает как единый слаженный механизм. Для этого постоянно проходит учеба и тренировки на полигонах. Бойцы работают на полигонах даже во время ротации с передовой. Коллектив слаженный. Расчеты все взаимозаменяемы. То есть каждый номер расчета может выполнять любую задачу", — подчеркнули в Минобороны.
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