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Любимова прокомментировала скандал с режиссером "Мастера и Маргариты" - РИА Новости, 23.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:28 23.04.2024 (обновлено: 19:42 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/mim-1941868070.html
Любимова прокомментировала скандал с режиссером "Мастера и Маргариты"
Любимова прокомментировала скандал с режиссером "Мастера и Маргариты" - РИА Новости, 23.04.2024
Любимова прокомментировала скандал с режиссером "Мастера и Маргариты"
Министр культуры РФ Ольга Любимова, говоря о фильме "Мастер и Маргарита", заявила, что из-за неверно выбранной гражданской позиции одного из создателей нельзя... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:28
2024-04-23T19:42
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова, говоря о фильме "Мастер и Маргарита", заявила, что из-за неверно выбранной гражданской позиции одного из создателей нельзя закрывать весь проект. "Вне зависимости от того, как повел себя режиссер, мы давно приняли решение, что картины, которые сделаны, которые получили прокатное удостоверение, удостоверение национального фильма, могут выходить в прокат… Там трудились порядка двухсот человек, для них это общий ребенок… Из-за одного человека, который уехал из нашей страны, написал какие-то посты, мы не должны оставлять остальных и зрителей без картины, а всю команду – без своей детки", - сказала Любимова на встрече с участниками программы "Автор" на выставке-форуме "Россия". По словам Любимовой, фильм "Мастер и Маргарита" – огромный проект, на который было потрачено порядка миллиарда рублей, в процессе работы менялся не только сценарий, но и режиссеры, в итоге проект был закончен. "Никаких денег от проката никто из тех, кто уехал, не получает", - добавила министр. Ранее создатели фильма "Мастер и Маргарита" сообщали, что по окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщал, что обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Локшина. "Мастер и Маргарита" - фильм по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. В продюсерской компании "Марс медиа" отметили, что Локшин завершил съемки картины в 2021 году, а дальнейшим производством занимались продюсеры. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Бюджет картины составил 1,2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240131/vsu-1924669397.html
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россия, ольга любимова, новости культуры
Культура, Россия, Ольга Любимова, Новости культуры
Любимова прокомментировала скандал с режиссером "Мастера и Маргариты"

Любимова: нельзя закрывать весь проект "Мастер и Маргарита" из-за одного Локшина

© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова, говоря о фильме "Мастер и Маргарита", заявила, что из-за неверно выбранной гражданской позиции одного из создателей нельзя закрывать весь проект.
"Вне зависимости от того, как повел себя режиссер, мы давно приняли решение, что картины, которые сделаны, которые получили прокатное удостоверение, удостоверение национального фильма, могут выходить в прокат… Там трудились порядка двухсот человек, для них это общий ребенок… Из-за одного человека, который уехал из нашей страны, написал какие-то посты, мы не должны оставлять остальных и зрителей без картины, а всю команду – без своей детки", - сказала Любимова на встрече с участниками программы "Автор" на выставке-форуме "Россия".
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ
31 января, 19:49
По словам Любимовой, фильм "Мастер и Маргарита" – огромный проект, на который было потрачено порядка миллиарда рублей, в процессе работы менялся не только сценарий, но и режиссеры, в итоге проект был закончен. "Никаких денег от проката никто из тех, кто уехал, не получает", - добавила министр.
Ранее создатели фильма "Мастер и Маргарита" сообщали, что по окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщал, что обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о финансировании ВСУ со стороны режиссера Локшина.
"Мастер и Маргарита" - фильм по мотивам романа Булгакова в новой творческой интерпретации. В продюсерской компании "Марс медиа" отметили, что Локшин завершил съемки картины в 2021 году, а дальнейшим производством занимались продюсеры. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль. Бюджет картины составил 1,2 миллиарда рублей.
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
"Мастер и Маргарита": чего ждать от нового фильма по роману Булгакова
31 января, 07:00
 
КультураРоссияОльга ЛюбимоваНовости культуры
 
 
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