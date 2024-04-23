https://ria.ru/20240423/medvedev-1941874433.html
Медведев назвал меры, позволяющие максимально противодействовать агрессии
Медведев назвал меры, позволяющие максимально противодействовать агрессии - РИА Новости, 23.04.2024
Медведев назвал меры, позволяющие максимально противодействовать агрессии
Приоритетом для государства сегодня становятся меры, позволяющие максимально противодействовать агрессии извне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:05
2024-04-23T20:05
2024-04-23T21:07
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Приоритетом для государства сегодня становятся меры, позволяющие максимально противодействовать агрессии извне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Естественным приоритетом для государства сегодня становятся те меры, которые позволяют полностью использовать наш потенциал во всех областях и, конечно, максимально противодействовать давлению и даже, скажем прямо, агрессии, которую мы сейчас испытываем", - сказал он на заседании президиума Совета при Президенте по науке и образованию обсудили совершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования в научно-технической сфере. Медведев отметил, что "этот комплекс задач выходит за рамки оборонных нужд". "Ну, во всяком случае, даже несмотря на связанность с ними, эта тема всё равно шире. И это в целом и налаживание систем импортозамещения, и совершенствование системы подготовки наших специалистов максимально высокого уровня, поддержка ученых, исследователей, технологов, укрепление и расширение международного сотрудничества с теми странами, которые остаются для нас партнерами", - отметил он.
https://ria.ru/20240417/rossiya-1940450014.html
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев назвал меры, позволяющие максимально противодействовать агрессии
Медведев: приоритетом для государства становится противодействие агрессии извне
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Приоритетом для государства сегодня становятся меры, позволяющие максимально противодействовать агрессии извне, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Естественным приоритетом для государства сегодня становятся те меры, которые позволяют полностью использовать наш потенциал во всех областях и, конечно, максимально противодействовать давлению и даже, скажем прямо, агрессии, которую мы сейчас испытываем", - сказал он на заседании президиума Совета при Президенте по науке и образованию обсудили совершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования в научно-технической сфере.
Медведев отметил, что "этот комплекс задач выходит за рамки оборонных нужд".
"Ну, во всяком случае, даже несмотря на связанность с ними, эта тема всё равно шире. И это в целом и налаживание систем импортозамещения, и совершенствование системы подготовки наших специалистов максимально высокого уровня, поддержка ученых, исследователей, технологов, укрепление и расширение международного сотрудничества с теми странами, которые остаются для нас партнерами", - отметил он.