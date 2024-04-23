https://ria.ru/20240423/medvedchuk-1941681268.html

Медведчук объяснил, почему Россия всегда побеждала

Медведчук объяснил, почему Россия всегда побеждала - РИА Новости, 23.04.2024

Медведчук объяснил, почему Россия всегда побеждала

Россия всегда побеждала, поскольку ее целью была справедливость, чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:04

2024-04-23T09:04

2024-04-23T09:13

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россия

украина

виктор медведчук

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия всегда побеждала, поскольку ее целью была справедливость, чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Россия всегда побеждала, потому что целью ее войн было не обогащение, не желание навязать свою культуру и правила игры, а справедливость, как ее понимала тогда эпоха. Сегодня справедливость в демонтаже диктата коллективного Запада, для чего в мире уже созданы экономические и политические условия. И чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет. А чем меньше украинцев будут поддерживать эту войну, тем лучше, в первую очередь, для них самих", - говорится в статье Медведчука, написанной для РИА Новости. Политик также отметил, что "те украинцы, которые поверили антироссийским пропагандистам, стали европейцами в том плане, что терпят поражение от российской армии, и понимают, что Россию им не победить". "Но если граждане Украины вспомнят не иллюзорную лживую историю, а реальную, то поймут, что россияне - это они, что они очень нужны для строительства новой и сильной России, которая желает строить справедливый мир для всех стран и народов", - сказал Медведчук. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука>>>

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

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в мире, россия, украина, виктор медведчук