https://ria.ru/20240423/medvedchuk-1941681268.html
Медведчук объяснил, почему Россия всегда побеждала
Медведчук объяснил, почему Россия всегда побеждала - РИА Новости, 23.04.2024
Медведчук объяснил, почему Россия всегда побеждала
Россия всегда побеждала, поскольку ее целью была справедливость, чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:04
2024-04-23T09:04
2024-04-23T09:13
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия всегда побеждала, поскольку ее целью была справедливость, чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Россия всегда побеждала, потому что целью ее войн было не обогащение, не желание навязать свою культуру и правила игры, а справедливость, как ее понимала тогда эпоха. Сегодня справедливость в демонтаже диктата коллективного Запада, для чего в мире уже созданы экономические и политические условия. И чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет. А чем меньше украинцев будут поддерживать эту войну, тем лучше, в первую очередь, для них самих", - говорится в статье Медведчука, написанной для РИА Новости. Политик также отметил, что "те украинцы, которые поверили антироссийским пропагандистам, стали европейцами в том плане, что терпят поражение от российской армии, и понимают, что Россию им не победить". "Но если граждане Украины вспомнят не иллюзорную лживую историю, а реальную, то поймут, что россияне - это они, что они очень нужны для строительства новой и сильной России, которая желает строить справедливый мир для всех стран и народов", - сказал Медведчук. Читайте полный текст статьи Виктора Медведчука>>>
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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в мире, россия, украина, виктор медведчук
В мире, Россия, Украина, Виктор Медведчук
Медведчук объяснил, почему Россия всегда побеждала
Медведчук: Россия всегда побеждала, поскольку ее целью была справедливость
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия всегда побеждала, поскольку ее целью была справедливость, чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет, заявил РИА Новости лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
«
"Россия всегда побеждала, потому что целью ее войн было не обогащение, не желание навязать свою культуру и правила игры, а справедливость, как ее понимала тогда эпоха. Сегодня справедливость в демонтаже диктата коллективного Запада, для чего в мире уже созданы экономические и политические условия. И чем больше Запад будет влезать в войну, тем больше потеряет. А чем меньше украинцев будут поддерживать эту войну, тем лучше, в первую очередь, для них самих", - говорится в статье Медведчука, написанной для РИА Новости.
Политик также отметил, что "те украинцы, которые поверили антироссийским пропагандистам, стали европейцами в том плане, что терпят поражение от российской армии, и понимают, что Россию им не победить".
"Но если граждане Украины вспомнят не иллюзорную лживую историю, а реальную, то поймут, что россияне - это они, что они очень нужны для строительства новой и сильной России, которая желает строить справедливый мир для всех стран и народов", - сказал Медведчук.