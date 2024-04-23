https://ria.ru/20240423/matvienko-1941695235.html

Матвиенко прокомментировала решение конгрессменов США помочь Украине

Матвиенко прокомментировала решение конгрессменов США помочь Украине - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко прокомментировала решение конгрессменов США помочь Украине

Решение конгресса США оказать помощь Киеву не имеет отношения к интересам самой Украины, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:07

2024-04-23T10:07

2024-04-23T11:50

украина

россия

валентина матвиенко

конгресс сша

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Решение конгресса США оказать помощь Киеву не имеет отношения к интересам самой Украины, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости."Это говорит о том, что американцы никогда на всем протяжении этих двух лет не были и не будут сторонниками мирных переговоров, договоренностей каких-то. Нет, они эту свою радикальную политику будут продолжать, потому что, говоря о мире, ну нельзя выделять средства на вооружение, на ракеты высокой дальности", — сказала она.Финансирование военных нужд Украины необходимо Вашингтону для смягчения предвыборного фона, уверена спикер палаты.Матвиенко напомнила, что существенная часть выделяемых Киеву денег пойдет в американскую оборонную промышленность."Если вы видели распределение предполагаемых этих 61 миллиарда, то в основном они будут пополнять свои запасы, истощенные, на Украину, за счет производства оружия на предприятиях своих собственных ВПК, не европейских. То есть это практически поддержка своей промышленности военной. А восемь миллиардов — в кредит, которые будут разворованы", — сказала спикер.Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект о конфискации суверенных активов России в пользу Украины. После этого пакет поступает на утверждение в сенат. Белый дом уже заявил о поддержке инициатив и призвал конгресс утвердить их как можно скорее. При этом президент США Джо Байден заверил, что помощь не станет "открытым чеком", а основными получателями средств будут предприятия американского военно-промышленного комплекса.Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.

https://ria.ru/20240423/pomosch-1941662576.html

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украина, россия, валентина матвиенко, конгресс сша, в мире