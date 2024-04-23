https://ria.ru/20240423/matvienko-1941681979.html
Матвиенко призвала признать СБУ террористической структурой
Матвиенко призвала признать СБУ террористической структурой - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко призвала признать СБУ террористической структурой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой, заявив, РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:07
2024-04-23T09:07
2024-04-23T09:40
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости выступила за признание Службы безопасности Украины (СБУ) террористической структурой, заявив, что это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты. "И кого бы я тоже признала террористической структурой - это, конечно, СБУ. Непосредственные разработчики, осуществляющие эти террористические акты", - сказала она. "Они не могут, что называется, там в бою ничего сделать, так вот они обстреливают мирные города приграничных территорий, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугину", - отметила Матвиенко.
https://ria.ru/20240126/terrorizm-1923747731.html
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в мире, валентина матвиенко, дарья дугина, служба безопасности украины, совет федерации рф
В мире, Валентина Матвиенко, Дарья Дугина, Служба безопасности Украины, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала признать СБУ террористической структурой
Спикер Совфеда Матвиенко назвала СБУ непосредственными разработчиками терактов