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Любимова назвала одну из общих задач российской киноиндустрии - РИА Новости, 23.04.2024
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22:57 23.04.2024 (обновлено: 22:58 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/lyubimova-1941893639.html
Любимова назвала одну из общих задач российской киноиндустрии
Любимова назвала одну из общих задач российской киноиндустрии - РИА Новости, 23.04.2024
Любимова назвала одну из общих задач российской киноиндустрии
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что одной из общих задач российской киноиндустрии является выход в прокат фильмов о событиях специальной военной... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:57
2024-04-23T22:58
выставка-форум "россия"
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ольга любимова
александр проханов
антон шагин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что одной из общих задач российской киноиндустрии является выход в прокат фильмов о событиях специальной военной операции, для чего объявляется отдельный целевой конкурс. "Наша общая задача - довести эти картины до проката. Кино делается долго. Большое количество фильмов о специальной военной операции появится не через год, не через два после начала специальной военной операции, а позже. Это очевидно. Но мы, в том числе за счет программы "Автор", стараемся ускорить этот процесс, отдельно объявляя конкурс целевой. У нас есть уже существующие в приоритете темы, в том числе специальной военной операции. Для хорошо сделанных проектов, которые приходят к нам на конкурс, всегда есть и найдется поддержка", - сказала Любимова в ходе встречи с участниками программы "Автор" на выставке-форуме "Россия". Министр культуры привела в качестве примера картину "Позывной "Пассажир", которая получила господдержку. "Мы долго бились за возможность, чтобы находили средства для картин о специальной военной операции. Чтобы именно игровая картина была в прокате, потому что документальных фильмов много", - добавила Любимова. Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир", посвященный первым российским ополченцам и героям СВО, вышел в кинопрокат 14 марта, в основу сюжета лег роман писателя Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером картины выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие. Фильм "Позывной "Пассажир" был включен в реестр мероприятий в рамках "Пушкинской карты".
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РИА Новости
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россия, донбасс, ольга любимова, александр проханов, антон шагин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Донбасс, Ольга Любимова, Александр Проханов, Антон Шагин, Выставка-форум "Россия"
Любимова назвала одну из общих задач российской киноиндустрии

Любимова назвала выход в прокат фильмов про СВО общей задачей киноиндустрии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОльга Любимова
Ольга Любимова
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Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что одной из общих задач российской киноиндустрии является выход в прокат фильмов о событиях специальной военной операции, для чего объявляется отдельный целевой конкурс.
"Наша общая задача - довести эти картины до проката. Кино делается долго. Большое количество фильмов о специальной военной операции появится не через год, не через два после начала специальной военной операции, а позже. Это очевидно. Но мы, в том числе за счет программы "Автор", стараемся ускорить этот процесс, отдельно объявляя конкурс целевой. У нас есть уже существующие в приоритете темы, в том числе специальной военной операции. Для хорошо сделанных проектов, которые приходят к нам на конкурс, всегда есть и найдется поддержка", - сказала Любимова в ходе встречи с участниками программы "Автор" на выставке-форуме "Россия".
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

Выставка Россия. Народные гулянья с Хороводами России

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Выставка Россия. Творческая встреча со съемочной группой и Романом Костомаровым

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

Выставка Россия. Концерт Музыка в отражении истории

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

Выставка Россия. Открытие спортивной программы выставки Россия: установка рекорда по массовой зарядке

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

Выставка Россия. Детский спектакль Финист – ясный сокол

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

Выставка Россия. Субботник Еловая аллея

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

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9 из 10
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На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

Выставка Россия. Расширенное заседание коллегии Минздрава России на тему: Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2023 году и задачах на 2024 год

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
Министр культуры привела в качестве примера картину "Позывной "Пассажир", которая получила господдержку.
"Мы долго бились за возможность, чтобы находили средства для картин о специальной военной операции. Чтобы именно игровая картина была в прокате, потому что документальных фильмов много", - добавила Любимова.
Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир", посвященный первым российским ополченцам и героям СВО, вышел в кинопрокат 14 марта, в основу сюжета лег роман писателя Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером картины выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие. Фильм "Позывной "Пассажир" был включен в реестр мероприятий в рамках "Пушкинской карты".
Фильм СВОими глазами
Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев"
24 февраля, 18:15
 
Выставка-форум "Россия"РоссияДонбассОльга ЛюбимоваАлександр ПрохановАнтон ШагинВыставка-форум "Россия"
 
 
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