https://ria.ru/20240423/lyubimova-1941893639.html

Любимова назвала одну из общих задач российской киноиндустрии

Любимова назвала одну из общих задач российской киноиндустрии - РИА Новости, 23.04.2024

Любимова назвала одну из общих задач российской киноиндустрии

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что одной из общих задач российской киноиндустрии является выход в прокат фильмов о событиях специальной военной... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:57

2024-04-23T22:57

2024-04-23T22:58

выставка-форум "россия"

россия

донбасс

ольга любимова

александр проханов

антон шагин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что одной из общих задач российской киноиндустрии является выход в прокат фильмов о событиях специальной военной операции, для чего объявляется отдельный целевой конкурс. "Наша общая задача - довести эти картины до проката. Кино делается долго. Большое количество фильмов о специальной военной операции появится не через год, не через два после начала специальной военной операции, а позже. Это очевидно. Но мы, в том числе за счет программы "Автор", стараемся ускорить этот процесс, отдельно объявляя конкурс целевой. У нас есть уже существующие в приоритете темы, в том числе специальной военной операции. Для хорошо сделанных проектов, которые приходят к нам на конкурс, всегда есть и найдется поддержка", - сказала Любимова в ходе встречи с участниками программы "Автор" на выставке-форуме "Россия". Министр культуры привела в качестве примера картину "Позывной "Пассажир", которая получила господдержку. "Мы долго бились за возможность, чтобы находили средства для картин о специальной военной операции. Чтобы именно игровая картина была в прокате, потому что документальных фильмов много", - добавила Любимова. Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир", посвященный первым российским ополченцам и героям СВО, вышел в кинопрокат 14 марта, в основу сюжета лег роман писателя Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером картины выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие. Фильм "Позывной "Пассажир" был включен в реестр мероприятий в рамках "Пушкинской карты".

https://ria.ru/20240224/film-1929276301.html

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россия, донбасс, ольга любимова, александр проханов, антон шагин, выставка-форум "россия"