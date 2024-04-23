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Власти Латвии одобрили запрет на русский как второй иностранный в школах - РИА Новости, 23.04.2024
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15:59 23.04.2024 (обновлено: 17:10 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/latviya-1941795083.html
Власти Латвии одобрили запрет на русский как второй иностранный в школах
Власти Латвии одобрили запрет на русский как второй иностранный в школах - РИА Новости, 23.04.2024
Власти Латвии одобрили запрет на русский как второй иностранный в школах
Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, в числе которых запрет на выбор русского языка в качестве второго иностранного для изучения в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:59
2024-04-23T17:10
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, в числе которых запрет на выбор русского языка в качестве второго иностранного для изучения в школах, сообщается на сайте кабмина республики."С 2026 года в качестве второго иностранного языка будут изучать один из официальных языков ЕС, Европейской экономической зоны или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования", — говорится в заявлении.При этом в латвийском правительстве отметили, что до сих пор самым популярным вторым иностранным языком среди школьников был русский, за ним шли немецкий и английский. Согласно поправкам, те, кто уже начал учить русский язык, смогут продолжить это до окончания девятого класса. В то же время родители могут подать заявление о досрочном отказе от его изучения, тогда в аттестате выставят среднюю оценку за предыдущие годы обучения.Помимо этого, со следующего года четвероклассники не будут выбирать второй иностранный язык, его изучение начнется с пятого класса в 2026-м. Местные власти утверждают, что нововведения не ограничивают права школьников на сохранение и развитие языковой, этнической и культурной идентичности, поскольку действующие нормы разрешают им проходить образовательные программы по языку и истории культуры меньшинств по выбору. Теперь поправки к закону должен окончательно утвердить сейм.В сентябре 2022 года парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский язык в течение трех лет, русский можно изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык: латышский. Русский же имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20240311/latviya-1932308145.html
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в мире, латвия, евросоюз, россия
В мире, Латвия, Евросоюз, Россия
Власти Латвии одобрили запрет на русский как второй иностранный в школах

Кабмин Латвии одобрил запрет на выбор русского как второго иностранного в школах

© Depositphotos.com / Vitalez1988Город Рига - столица Латвии
Город Рига - столица Латвии - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Город Рига - столица Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, в числе которых запрет на выбор русского языка в качестве второго иностранного для изучения в школах, сообщается на сайте кабмина республики.
"С 2026 года в качестве второго иностранного языка будут изучать один из официальных языков ЕС, Европейской экономической зоны или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования", — говорится в заявлении.
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При этом в латвийском правительстве отметили, что до сих пор самым популярным вторым иностранным языком среди школьников был русский, за ним шли немецкий и английский.
Согласно поправкам, те, кто уже начал учить русский язык, смогут продолжить это до окончания девятого класса. В то же время родители могут подать заявление о досрочном отказе от его изучения, тогда в аттестате выставят среднюю оценку за предыдущие годы обучения.
Помимо этого, со следующего года четвероклассники не будут выбирать второй иностранный язык, его изучение начнется с пятого класса в 2026-м.
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Местные власти утверждают, что нововведения не ограничивают права школьников на сохранение и развитие языковой, этнической и культурной идентичности, поскольку действующие нормы разрешают им проходить образовательные программы по языку и истории культуры меньшинств по выбору.
Теперь поправки к закону должен окончательно утвердить сейм.
В сентябре 2022 года парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский язык в течение трех лет, русский можно изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык: латышский. Русский же имеет статус иностранного.
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