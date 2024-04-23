https://ria.ru/20240423/latviya-1941795083.html

Власти Латвии одобрили запрет на русский как второй иностранный в школах

Власти Латвии одобрили запрет на русский как второй иностранный в школах - РИА Новости, 23.04.2024

Власти Латвии одобрили запрет на русский как второй иностранный в школах

Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, в числе которых запрет на выбор русского языка в качестве второго иностранного для изучения в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:59

2024-04-23T15:59

2024-04-23T17:10

в мире

латвия

евросоюз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, в числе которых запрет на выбор русского языка в качестве второго иностранного для изучения в школах, сообщается на сайте кабмина республики."С 2026 года в качестве второго иностранного языка будут изучать один из официальных языков ЕС, Европейской экономической зоны или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования", — говорится в заявлении.При этом в латвийском правительстве отметили, что до сих пор самым популярным вторым иностранным языком среди школьников был русский, за ним шли немецкий и английский. Согласно поправкам, те, кто уже начал учить русский язык, смогут продолжить это до окончания девятого класса. В то же время родители могут подать заявление о досрочном отказе от его изучения, тогда в аттестате выставят среднюю оценку за предыдущие годы обучения.Помимо этого, со следующего года четвероклассники не будут выбирать второй иностранный язык, его изучение начнется с пятого класса в 2026-м. Местные власти утверждают, что нововведения не ограничивают права школьников на сохранение и развитие языковой, этнической и культурной идентичности, поскольку действующие нормы разрешают им проходить образовательные программы по языку и истории культуры меньшинств по выбору. Теперь поправки к закону должен окончательно утвердить сейм.В сентябре 2022 года парламент республики принял законопроект о переходе образования на латышский язык в течение трех лет, русский можно изучать только в качестве "языка меньшинства". В стране тем временем проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40 процентов — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык: латышский. Русский же имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240311/latviya-1932308145.html

https://ria.ru/20230928/latviya-1899265469.html

https://ria.ru/20240204/liepa-1924786726.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, латвия, евросоюз, россия