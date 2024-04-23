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Курс доллара на Московской бирже снизился до 93,37 руб
Курс доллара на Московской бирже снизился до 93,37 руб - РИА Новости, 23.04.2024
Курс доллара на Московской бирже снизился до 93,37 руб
Курс рубля в начале торгов повышается против доллара, теряет к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 93,37 рубля, китайской –... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:16
2024-04-23T07:16
2024-04-23T07:16
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повышается против доллара, теряет к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 93,37 рубля, китайской – повышается до 12,86 рубля, европейской – до 99,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск опускался на 10 копеек - до 93,37 рубля, юаня – прибавлял 1 копейку, до 12,86 рубля, евро – рос на 10 копеек, до 99,40 рубля.
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экономика, московская биржа, доллар
Экономика, Московская биржа, Доллар
Курс доллара на Московской бирже снизился до 93,37 руб
Курс доллара на Мосбирже снизился опустился на 10 копеек
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повышается против доллара, теряет к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 93,37 рубля, китайской – повышается до 12,86 рубля, европейской – до 99,40 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск опускался на 10 копеек - до 93,37 рубля, юаня – прибавлял 1 копейку, до 12,86 рубля, евро – рос на 10 копеек, до 99,40 рубля.