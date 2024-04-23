https://ria.ru/20240423/kurs-1941671079.html

Курс доллара на Московской бирже снизился до 93,37 руб

Курс доллара на Московской бирже снизился до 93,37 руб - РИА Новости, 23.04.2024

Курс доллара на Московской бирже снизился до 93,37 руб

Курс рубля в начале торгов повышается против доллара, теряет к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 93,37 рубля, китайской –... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:16

2024-04-23T07:16

2024-04-23T07:16

экономика

московская биржа

доллар

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов повышается против доллара, теряет к юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 93,37 рубля, китайской – повышается до 12,86 рубля, европейской – до 99,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск опускался на 10 копеек - до 93,37 рубля, юаня – прибавлял 1 копейку, до 12,86 рубля, евро – рос на 10 копеек, до 99,40 рубля.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, доллар