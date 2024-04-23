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В Кургане из зоны затопления четыре раза спасли одну и ту же собаку - РИА Новости, 23.04.2024
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12:01 23.04.2024 (обновлено: 16:55 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/kurgan-1941730972.html
В Кургане из зоны затопления четыре раза спасли одну и ту же собаку
В Кургане из зоны затопления четыре раза спасли одну и ту же собаку - РИА Новости, 23.04.2024
В Кургане из зоны затопления четыре раза спасли одну и ту же собаку
За время паводка в Кургане сотрудники МЧС четыре раза спасали одну и ту же собаку, рассказал РИА Новости один из спасателей. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:01
2024-04-23T16:55
происшествия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 23 апр — РИА Новости. За время паводка в Кургане сотрудники МЧС четыре раза спасали одну и ту же собаку, рассказал РИА Новости один из спасателей.Лохматого осторожного, но ласкового пса сняли с крыши затопленного домика в садовом товариществе. Затем он обосновался у штаба МЧС на берегу Тобола, но несколько раз уплывал за лодкой спасателей в зону затопления. "Проплываем мимо дома. Слышим скулеж, гавканье. Оказалось, опять он. Четвертый раз его спасаем. Заявка поступает, садимся в лодку, пес начинает плыть за нами", — сказал собеседник агентства.Он предположил, что пес бездомный, так как в ухе у него пластиковый чип. Раньше он жил рядом с дачными участками у дамбы на шоссе Тюнина, там его подкармливали садоводы.Спасатели дали псу имя Курган.
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940337177.html
курган
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Собака, четыре раза спасенная сотрудниками МЧС из зоны затопления в Кургане
Сотрудники МЧС четыре раза спасали из зоны затопления в Кургане одного и того же пса. После первого спасения собака обосновалась у штаба МЧС на берегу Тобола, но потом несколько раз уплывала за лодкой спасателей. "Проплываем мимо дома. Слышим скулёж, гавканье. Оказалось, опять он. Четвёртый раз его спасаем. Заявка поступает, садимся в лодку, пёс начинает плыть за нами" Подружившемуся со спасателями псу дали кличку Курган. Сотрудники МЧС предполагают, что он был бездомный (потому что чипирован).
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происшествия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Кургане из зоны затопления четыре раза спасли одну и ту же собаку

Из затопленного дома в Кургане четыре раза спасли одного и того же пса

Читать ria.ru в
КУРГАН, 23 апр — РИА Новости. За время паводка в Кургане сотрудники МЧС четыре раза спасали одну и ту же собаку, рассказал РИА Новости один из спасателей.
Лохматого осторожного, но ласкового пса сняли с крыши затопленного домика в садовом товариществе. Затем он обосновался у штаба МЧС на берегу Тобола, но несколько раз уплывал за лодкой спасателей в зону затопления.
© РИА НовостиПес по кличке Курган, несколько раз спасенный сотрудниками МЧС
Собака по кличке Курган, несколько раз спасенная сотрудниками МЧС - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости
Пес по кличке Курган, несколько раз спасенный сотрудниками МЧС
"Проплываем мимо дома. Слышим скулеж, гавканье. Оказалось, опять он. Четвертый раз его спасаем. Заявка поступает, садимся в лодку, пес начинает плыть за нами", — сказал собеседник агентства.
Он предположил, что пес бездомный, так как в ухе у него пластиковый чип. Раньше он жил рядом с дачными участками у дамбы на шоссе Тюнина, там его подкармливали садоводы.
Спасатели дали псу имя Курган.
Волонтеры спасли в Кургане собаку и ее 8 щенков - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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ПроисшествияКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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