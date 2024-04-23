https://ria.ru/20240423/kulon-1941663214.html

В России создали кулон, защищающий женщин от нападений

В России создали кулон, защищающий женщин от нападений - РИА Новости, 23.04.2024

В России создали кулон, защищающий женщин от нападений

Кулон и приложение, которые защищают женщин от нападений, создали в России - девушка может нажать на устройство и сигнал автоматически отправится другим... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T04:29

2024-04-23T04:29

2024-04-23T04:29

общество

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кулон и приложение, которые защищают женщин от нападений, создали в России - девушка может нажать на устройство и сигнал автоматически отправится другим пользователям, а также в экстренные службы и родственникам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда российских разработчиков создала кулон и приложение, которые защищают женщин от нападений. Пользовательница может нажать на устройство, и сигнал автоматически отправится другим пользователям в радиусе трех километров, а также в экстренные службы и родственникам из списка контактов. Также в приложение встроен онлайн-ассистент, который имитирует грозный мужской голос", - сообщили там. Уточняется, что робот на основании библиотеки записанных мужских голосов ответит грозным басом, что отпугнет злоумышленника. Также в дальнейшем будет предусмотрена функция светового сигнала для отпугивания преступников. В свою очередь лидер проекта Денис Левшин подчеркнул, что в зависимости от числа нажатий происходит рассылка сообщений через уведомления и на почту разным получателям. При одном нажатии сообщение отправляется родным и близким, при двух - пользователям в радиусе трех километров, при трех - в экстренные службы. Сигнал поступает службам на их горячие линии автоматически. Кроме того, в приложении предусмотрена система за помощь другим пользователям, которая предполагает конвертацию бонусов в рубли. "Девайс отправляет сигнал, приложение его принимает и рассылает сообщения с геолокацией, она определяется по сим-карте. В приложении также находится карта, на которой отображаются люди на карте, которые в опасности, идут на помощь и близкие рядом", - добавил он. Также в приложении работает навигатор безопасных маршрутов, который на основании данных о современных преступлениях в определенных местах города строит наиболее безопасный маршрут. Отмечается, что на данный момент уже созданы прототипы устройства и приложения на систему Android, в будущем будет разработано приложение и для владельцев системы iOS, а также налажена автономная работа устройства даже при разряженном телефоне. Проект принимает участие в акселерационной программе федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)", оператором акселерационных программ проекта выступает НТИ.

https://ria.ru/20240313/kamery-1932753517.html

https://ria.ru/20240418/trost-1940711405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)