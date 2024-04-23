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Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг уклонистам - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/kuleba-1941764705.html
Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг уклонистам
Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг уклонистам - РИА Новости, 23.04.2024
Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг уклонистам
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил в соцсети Х приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:51
2024-04-23T13:51
в мире
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил в соцсети Х приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам, по его словам, отсидеться за рубежом и получать услуги от государства у уклонистов не получится. Накануне украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что МИД Украины направило руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину. "Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно. Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения относительно порядка получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях", - написал Кулеба. Он отметил, что обязанность обновлять свои документы в военкомате была еще до принятия закона о мобилизации. "Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", - добавил Кулеба. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904127586.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг уклонистам

Кулеба: уклонисты не смогут получать консульские услуги, отсиживаясь за рубежом

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил в соцсети Х приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам, по его словам, отсидеться за рубежом и получать услуги от государства у уклонистов не получится.
Накануне украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что МИД Украины направило руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
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"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно. Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения относительно порядка получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях", - написал Кулеба.
Он отметил, что обязанность обновлять свои документы в военкомате была еще до принятия закона о мобилизации. "Если эти люди считают, что кто-то там далеко на фронте воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, то так это не работает", - добавил Кулеба.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаВооруженные силы Украины
 
 
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