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В Китае призвали США задуматься об ответственности в украинском кризисе
В Китае призвали США задуматься об ответственности в украинском кризисе - РИА Новости, 23.04.2024
В Китае призвали США задуматься об ответственности в украинском кризисе
США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, не подливать масло в огонь, заявил представитель департамента стран Северной... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:59
2024-04-23T05:59
2024-04-23T07:52
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ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, не подливать масло в огонь, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай."США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, не подливать масло в огонь, не использовать это как возможность извлечь свою выгоду", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил, что украинский кризис стоит перед угрозой дальнейшего обострения, необходимо содействовать его охлаждению, "завершить эту войну путем переговоров, а не оружием"."Политическое решение заключается не в том, чтобы определить, кто победил, а кто проиграл, а в том, чтобы позволить миру победить", - сказал дипломат.Ранее Госдепартамент США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля.
https://ria.ru/20240417/kitay-1940403327.html
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в мире, китай, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США
В Китае призвали США задуматься об ответственности в украинском кризисе
Китайский дипломат: США пора перестать разжигать конфликт на Украине
ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, не подливать масло в огонь, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
"США должны по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, не подливать масло в огонь, не использовать это как возможность извлечь свою выгоду", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что украинский кризис стоит перед угрозой дальнейшего обострения, необходимо содействовать его охлаждению, "завершить эту войну путем переговоров, а не оружием".
"Политическое решение заключается не в том, чтобы определить, кто победил, а кто проиграл, а в том, чтобы позволить миру победить", - сказал дипломат.
Ранее Госдепартамент США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля.