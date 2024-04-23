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В Калининградской области спасли беременную кошку

В Калининградской области спасли беременную кошку - РИА Новости, 23.04.2024

В Калининградской области спасли беременную кошку

В городе Советске под Калининградом пожарные спасли беременную кошку, которая четыре дня не могла спуститься с дерева, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:42

2024-04-23T10:42

2024-04-23T12:07

хорошие новости

советск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 23 апр — РИА Новости. В городе Советске под Калининградом пожарные спасли беременную кошку, которая четыре дня не могла спуститься с дерева, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "Очевидцы рассказали огнеборцам, что бедолага уже четыре дня не может спуститься с дерева самостоятельно. Пожарные спасли пушистую маму с помощью автолестницы и передали местной жительнице", — сообщила пресс-служба регионального МЧС. На месте работали три специалиста и одна единица техники.

советск

калининградская область

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2024

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советск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область