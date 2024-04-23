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В Калининградской области спасли беременную кошку
В Калининградской области спасли беременную кошку - РИА Новости, 23.04.2024
В Калининградской области спасли беременную кошку
В городе Советске под Калининградом пожарные спасли беременную кошку, которая четыре дня не могла спуститься с дерева, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:42
2024-04-23T10:42
2024-04-23T12:07
хорошие новости
советск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 23 апр — РИА Новости. В городе Советске под Калининградом пожарные спасли беременную кошку, которая четыре дня не могла спуститься с дерева, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. "Очевидцы рассказали огнеборцам, что бедолага уже четыре дня не может спуститься с дерева самостоятельно. Пожарные спасли пушистую маму с помощью автолестницы и передали местной жительнице", — сообщила пресс-служба регионального МЧС. На месте работали три специалиста и одна единица техники.
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советск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область
Хорошие новости, Советск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининградская область
В Калининградской области спасли беременную кошку
В Советске сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли беременную кошку