https://ria.ru/20240423/korotchenko-1941750290.html

Эксперт объяснил выделение Британии крупнейшего пакета помощи Украине

Эксперт объяснил выделение Британии крупнейшего пакета помощи Украине - РИА Новости, 23.04.2024

Эксперт объяснил выделение Британии крупнейшего пакета помощи Украине

Анонсирование Великобританией крупнейшего пакета военной помощи Украине увязано с выделением США 61 миллиарда долларов и усилиями стран Евросоюза, заявил РИА... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:59

2024-04-23T12:59

2024-04-23T13:07

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риши сунак

вооруженные силы украины

нато

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Анонсирование Великобританией крупнейшего пакета военной помощи Украине увязано с выделением США 61 миллиарда долларов и усилиями стран Евросоюза, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По данным Guardian, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов), а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия. По словам официальных лиц, финансирование будет получено из резервов казначейства и используется для доставки боеприпасов, средств ПВО, произведенных в Великобритании дронов и инженерной поддержки украинской линии фронта. "Разумеется, выделение очередного транша Великобритании на поддержку Украины является последовательным шагом в свете недавно принятых решений совета "Украина-НАТО" о поддержке Киева европейскими государствами и формирования фонда в 100 миллиардов евро на ближайшие 5 лет, а также выделением транша от США на сумму более 60 миллиардов долларов", - сказал Коротченко. Самым опасным видом вооружений, который Великобритания может поставить на Украину, собеседник агентства назвал безэкипажные катера для продолжения совершения атак на объекты морской инфраструктуры России и корабли Черноморского флота, а также ударные беспилотники и крылатые ракеты Storm Shadow. По мнению аналитика, специфика и номенклатура новых оружейных поставок Киеву связана со сменой тактики ВСУ от провалившегося контрнаступления к обороне и наращиванию террористических атак по территории РФ. "Тактика Киева будет заключаться в масштабировании террористических ударов по различным объектам в РФ с применением беспилотников, катеров-камикадзе, крылатых ракет различного класса. Здесь для нас также является критическим вопрос, передаст ли Киеву в конечном итоге крылатые ракеты Taurus Германия, а также когда и в каких масштабах Украина получит истребители F-16, какое оружие они будут нести и какая дальность будет у переданных ВСУ американских ракетных комплексов ATACMS", - отметил Коротченко. Собеседник агентства подчеркнул, что ответом России может стать продолжение уничтожения объектов энергетической инфраструктуры Украины - вплоть до полного ее обесточивания. "Мы имели успешный пример таких действий, когда ракетами Х-69 самолеты фронтовой авиации ВКС РФ нанесли удар по Трипольской ТЭС в Киевской области, которая не подлежит восстановлению. Поэтому не исключено, что логика российского реагирования после каждого удара по городам РФ может заключаться в ответном уничтожении объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это может стать адекватным шагом со стороны Москвы, который заставит Зеленского серьёзно задуматься, а стоит ли ему продолжать удары по России при перспективе остаться в полностью обесточенной стране", - резюмировал аналитик.

https://ria.ru/20240422/peskov-1941493748.html

https://ria.ru/20240422/tusk-1941522354.html

https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html

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украина, россия, великобритания, игорь коротченко, риши сунак, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, f-16