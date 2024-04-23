https://ria.ru/20240423/koloniya-1941781570.html
Омбудсмен взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин"
Омбудсмен взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин" - РИА Новости, 23.04.2024
Омбудсмен взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин"
Уполномоченный по правам человека по Оренбургской области Анатолий Чадов взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин", об этом он сам сообщил на... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:11
2024-04-23T15:11
2024-04-23T16:27
происшествия
оренбургская область
россия
татьяна москалькова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
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УФА, 23 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека по Оренбургской области Анатолий Чадов взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин", об этом он сам сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте"."В Сети распространяется информация о нарушении прав осужденных ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как "Черный дельфин". Направлены запросы в органы прокуратуры, регионального ФСИН и Следственного комитета. Взял ситуацию на контроль", — написал он.Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников "Черного дельфина". Омбудсмен обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. ФСИН, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что направила в колонию комиссию из центрального аппарата, чтобы разобраться на месте.Агентство пока не располагает комментариями региональной прокуратуры и управления Федеральной службы исполнения наказаний по области.
https://ria.ru/20231019/delfin-1903596831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, россия, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Генеральная прокуратура РФ
Омбудсмен взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин"
Оренбургский омбудсмен Чадов взял на контроль ситуацию в ИК № 6 "Черный дельфин"