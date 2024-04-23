https://ria.ru/20240423/koloniya-1941781570.html

Омбудсмен взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин"

Омбудсмен взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин" - РИА Новости, 23.04.2024

Омбудсмен взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин"

Уполномоченный по правам человека по Оренбургской области Анатолий Чадов взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин", об этом он сам сообщил на... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:11

2024-04-23T15:11

2024-04-23T16:27

происшествия

оренбургская область

россия

татьяна москалькова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

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УФА, 23 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека по Оренбургской области Анатолий Чадов взял на контроль ситуацию в колонии "Черный дельфин", об этом он сам сообщил на странице в соцсети "ВКонтакте"."В Сети распространяется информация о нарушении прав осужденных ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как "Черный дельфин". Направлены запросы в органы прокуратуры, регионального ФСИН и Следственного комитета. Взял ситуацию на контроль", — написал он.Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что к ней поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников "Черного дельфина". Омбудсмен обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. ФСИН, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что направила в колонию комиссию из центрального аппарата, чтобы разобраться на месте.Агентство пока не располагает комментариями региональной прокуратуры и управления Федеральной службы исполнения наказаний по области.

https://ria.ru/20231019/delfin-1903596831.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, россия, татьяна москалькова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф