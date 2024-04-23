В нижегородской колонии в тайнике нашли более сотни телефонов и сим-карт
ФСИН: сотни телефонов и сим-карт нашли в нижегородской ИК-6 в газовых баллонах
© ГУФСИН России по Нижегородской областиЗапрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
© ГУФСИН России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Одну из самых крупных партий запрещённых предметов – более сотни сотовых телефонов, сим-карт и флешек, спрятанных в баллоне из-под пропана, изъяли в исправительной колонии в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
"В ночь с 22 на 23 апреля 2024 года сотрудниками ИК-6 в бытовых баллонах пропана обнаружен схрон с запрещёнными предметами. В ходе распила баллонов изъято 130 сотовых телефонов, 115 SIM-карт, 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, зажигалки, дрожжи, флешкарты, адаптеры, 10 гарнитур для сотовых телефонов, зарядные устройства, комплектующие к сотовым телефонам и многое другое, запрещённое к хранению и использованию в учреждениях уголовно-исправительной системы", - говорится в сообщении.
© ГУФСИН России по Нижегородской областиГазовый баллон в котором были найдены запрещенные предметы
© ГУФСИН России по Нижегородской области
Газовый баллон в котором были найдены запрещенные предметы
Сотрудники оперативного отдела колонии установили организаторов канала запрещённых предметов, проводится проверка.
"Изъятая партия запрещённых предметов является одной из самых крупных за последние годы", - подчеркнули в пресс-службе.
© ГУФСИН России по Нижегородской областиЗапрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
Запрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
© ГУФСИН России по Нижегородской области
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© ГУФСИН России по Нижегородской областиЗапрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
Запрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
© ГУФСИН России по Нижегородской области
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© ГУФСИН России по Нижегородской областиЗапрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
Запрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
© ГУФСИН России по Нижегородской области
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Запрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
© ГУФСИН России по Нижегородской области
1 из 3
Запрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
© ГУФСИН России по Нижегородской области
2 из 3
Запрещенные предметы, найденные на территории ИК-6 в Нижегородской области
© ГУФСИН России по Нижегородской области
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