https://ria.ru/20240423/koloniya-1941776534.html

В нижегородской колонии в тайнике нашли более сотни телефонов и сим-карт

В нижегородской колонии в тайнике нашли более сотни телефонов и сим-карт - РИА Новости, 23.04.2024

В нижегородской колонии в тайнике нашли более сотни телефонов и сим-карт

Одну из самых крупных партий запрещённых предметов – более сотни сотовых телефонов, сим-карт и флешек, спрятанных в баллоне из-под пропана, изъяли в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:50

2024-04-23T14:50

2024-04-23T14:50

происшествия

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Одну из самых крупных партий запрещённых предметов – более сотни сотовых телефонов, сим-карт и флешек, спрятанных в баллоне из-под пропана, изъяли в исправительной колонии в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ. "В ночь с 22 на 23 апреля 2024 года сотрудниками ИК-6 в бытовых баллонах пропана обнаружен схрон с запрещёнными предметами. В ходе распила баллонов изъято 130 сотовых телефонов, 115 SIM-карт, 4,5 литра спиртосодержащей жидкости, зажигалки, дрожжи, флешкарты, адаптеры, 10 гарнитур для сотовых телефонов, зарядные устройства, комплектующие к сотовым телефонам и многое другое, запрещённое к хранению и использованию в учреждениях уголовно-исправительной системы", - говорится в сообщении. Сотрудники оперативного отдела колонии установили организаторов канала запрещённых предметов, проводится проверка. "Изъятая партия запрещённых предметов является одной из самых крупных за последние годы", - подчеркнули в пресс-службе.

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, россия