https://ria.ru/20240423/knr-1941672375.html

Китай призвал США не допустить доминирования разногласий в отношениях

Китай призвал США не допустить доминирования разногласий в отношениях - РИА Новости, 23.04.2024

Китай призвал США не допустить доминирования разногласий в отношениях

Разногласия между Китаем и США были, есть и будут, но нельзя, чтобы они доминировали в двусторонних отношениях, заявил представитель департамента стран Северной РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:41

2024-04-23T07:41

2024-04-23T07:41

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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Разногласия между Китаем и США были, есть и будут, но нельзя, чтобы они доминировали в двусторонних отношениях, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Ранее Госдепартамент США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля. "Разногласия между Китаем и США существовали в прошлом, есть в настоящем и могут остаться в будущем, но нельзя допустить, чтобы они доминировали в китайско-американских отношениях, необходимо придерживаться управления всем процессом двусторонних отношений", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что в ходе визита Блинкена, Китай разъяснит свою принципиальную позицию и выдвинет четкие требования по вопросу Тайваня, в торгово-экономической и научно-технической сферах и по проблеме Южно-Китайского моря.

https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html

китай

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в мире, китай, сша