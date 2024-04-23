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Китай призвал США не допустить доминирования разногласий в отношениях
Китай призвал США не допустить доминирования разногласий в отношениях - РИА Новости, 23.04.2024
Китай призвал США не допустить доминирования разногласий в отношениях
Разногласия между Китаем и США были, есть и будут, но нельзя, чтобы они доминировали в двусторонних отношениях, заявил представитель департамента стран Северной РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:41
2024-04-23T07:41
2024-04-23T07:41
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Разногласия между Китаем и США были, есть и будут, но нельзя, чтобы они доминировали в двусторонних отношениях, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Ранее Госдепартамент США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля. "Разногласия между Китаем и США существовали в прошлом, есть в настоящем и могут остаться в будущем, но нельзя допустить, чтобы они доминировали в китайско-американских отношениях, необходимо придерживаться управления всем процессом двусторонних отношений", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что в ходе визита Блинкена, Китай разъяснит свою принципиальную позицию и выдвинет четкие требования по вопросу Тайваня, в торгово-экономической и научно-технической сферах и по проблеме Южно-Китайского моря.
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в мире, китай, сша
Китай призвал США не допустить доминирования разногласий в отношениях
МИД КНР: нельзя допустить, чтобы между Китаем и США доминировали разногласия
ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Разногласия между Китаем и США были, есть и будут, но нельзя, чтобы они доминировали в двусторонних отношениях, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
Ранее Госдепартамент
США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля.
"Разногласия между Китаем и США существовали в прошлом, есть в настоящем и могут остаться в будущем, но нельзя допустить, чтобы они доминировали в китайско-американских отношениях, необходимо придерживаться управления всем процессом двусторонних отношений", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что в ходе визита Блинкена, Китай разъяснит свою принципиальную позицию и выдвинет четкие требования по вопросу Тайваня
, в торгово-экономической и научно-технической сферах и по проблеме Южно-Китайского моря
.