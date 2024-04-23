https://ria.ru/20240423/knr-1941669591.html

МИД КНР обвинил США в подавлении Китая

МИД КНР обвинил США в подавлении Китая - РИА Новости, 23.04.2024

МИД КНР обвинил США в подавлении Китая

Подавление США Китая в разных сферах не устраняет риски, а создает их, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:58

2024-04-23T06:58

2024-04-23T06:58

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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Подавление США Китая в разных сферах не устраняет риски, а создает их, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "США усилили экономические, торговые и технологические меры подавления Китая, постоянно принимают новые меры в области экспортного контроля, инвестиций и односторонних санкций, что наносит серьезный ущерб интересам Китая. Это не устраняет риски, а создает их", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20240423/tayvan-1941669315.html

китай

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в мире, китай, сша