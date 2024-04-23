https://ria.ru/20240423/knr-1941669161.html

Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, заявили в КНР

Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, заявили в КНР - РИА Новости, 23.04.2024

Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, заявили в КНР

Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, Вашингтон не должен превращать его в проблему двусторонних отношений, заявил представитель... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T06:48

2024-04-23T06:48

2024-04-23T06:48

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ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, Вашингтон не должен превращать его в проблему двусторонних отношений, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, американская сторона не должна превращать его в проблему между Китаем и США", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20240423/otnosheniya-1941666542.html

китай

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в мире, китай, сша