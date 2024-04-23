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Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, заявили в КНР - РИА Новости, 23.04.2024
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06:48 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/knr-1941669161.html
Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, заявили в КНР
Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, заявили в КНР - РИА Новости, 23.04.2024
Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, заявили в КНР
Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, Вашингтон не должен превращать его в проблему двусторонних отношений, заявил представитель... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:48
2024-04-23T06:48
в мире
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ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, Вашингтон не должен превращать его в проблему двусторонних отношений, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, американская сторона не должна превращать его в проблему между Китаем и США", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, заявили в КНР

Дипломат КНР: украинский вопрос не является проблемой для отношений с США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 апр - РИА Новости. Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, Вашингтон не должен превращать его в проблему двусторонних отношений, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
"Украинский вопрос не является проблемой между Китаем и США, американская сторона не должна превращать его в проблему между Китаем и США", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В КНР потребовали от США перестать очернять российско-китайские отношения
06:02
 
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