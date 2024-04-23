https://ria.ru/20240423/kitay-1941721398.html

СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования

СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования - РИА Новости, 23.04.2024

СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования

В марте Китай сократил прямые поставки в Россию машин и оборудования, пишет РБК. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:37

2024-04-23T11:37

2024-04-23T11:37

экономика

китай

россия

сша

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В марте Китай сократил прямые поставки в Россию машин и оборудования, пишет РБК."Китайский экспорт таких товаров в Россию в апреле снизился на 15% по отношению к марту 2023-го. В последний раз до этого снижение по данной категории продукции фиксировалось в декабре 2022 года — на 11% к декабрю 2021 года", — пишет издание со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.Причиной снижения товарооборота стало давление США, говорится в статье. Так, в декабре Вашингтон заявил о наложении санкций на банки, через которые Россия совершает сделки по закупке определенных материалов. После этого часть китайских банков ввела ограничения на прием платежей от российских клиентов, указывает РБК.Тем не менее, сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику и делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, приводит издание комментарий Минэкономразвития.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень отношений России и Китая очень высокий, они — один из существенных гарантов стабильности в мире .

https://ria.ru/20240423/otnosheniya-1941666542.html

https://ria.ru/20240423/zerno-1941660642.html

китай

россия

сша

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экономика, китай, россия, сша, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)