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СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования - РИА Новости, 23.04.2024
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11:37 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/kitay-1941721398.html
СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования
СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования - РИА Новости, 23.04.2024
СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования
В марте Китай сократил прямые поставки в Россию машин и оборудования, пишет РБК. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:37
2024-04-23T11:37
экономика
китай
россия
сша
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В марте Китай сократил прямые поставки в Россию машин и оборудования, пишет РБК."Китайский экспорт таких товаров в Россию в апреле снизился на 15% по отношению к марту 2023-го. В последний раз до этого снижение по данной категории продукции фиксировалось в декабре 2022 года — на 11% к декабрю 2021 года", — пишет издание со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.Причиной снижения товарооборота стало давление США, говорится в статье. Так, в декабре Вашингтон заявил о наложении санкций на банки, через которые Россия совершает сделки по закупке определенных материалов. После этого часть китайских банков ввела ограничения на прием платежей от российских клиентов, указывает РБК.Тем не менее, сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику и делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, приводит издание комментарий Минэкономразвития.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень отношений России и Китая очень высокий, они — один из существенных гарантов стабильности в мире .
https://ria.ru/20240423/otnosheniya-1941666542.html
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экономика, китай, россия, сша, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Китай, Россия, США, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования

РБК: в марте Китай сократил поставки оборудования в Россию

© AP Photo / Chan Long HeiФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Флаг Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В марте Китай сократил прямые поставки в Россию машин и оборудования, пишет РБК.
"Китайский экспорт таких товаров в Россию в апреле снизился на 15% по отношению к марту 2023-го. В последний раз до этого снижение по данной категории продукции фиксировалось в декабре 2022 года — на 11% к декабрю 2021 года", — пишет издание со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.
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Причиной снижения товарооборота стало давление США, говорится в статье. Так, в декабре Вашингтон заявил о наложении санкций на банки, через которые Россия совершает сделки по закупке определенных материалов. После этого часть китайских банков ввела ограничения на прием платежей от российских клиентов, указывает РБК.
Тем не менее, сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику и делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, приводит издание комментарий Минэкономразвития.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень отношений России и Китая очень высокий, они — один из существенных гарантов стабильности в мире .
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ЭкономикаКитайРоссияСШАМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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