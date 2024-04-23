https://ria.ru/20240423/kitay-1941721398.html
СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования
СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования - РИА Новости, 23.04.2024
СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования
В марте Китай сократил прямые поставки в Россию машин и оборудования, пишет РБК. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:37
2024-04-23T11:37
2024-04-23T11:37
экономика
китай
россия
сша
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В марте Китай сократил прямые поставки в Россию машин и оборудования, пишет РБК."Китайский экспорт таких товаров в Россию в апреле снизился на 15% по отношению к марту 2023-го. В последний раз до этого снижение по данной категории продукции фиксировалось в декабре 2022 года — на 11% к декабрю 2021 года", — пишет издание со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.Причиной снижения товарооборота стало давление США, говорится в статье. Так, в декабре Вашингтон заявил о наложении санкций на банки, через которые Россия совершает сделки по закупке определенных материалов. После этого часть китайских банков ввела ограничения на прием платежей от российских клиентов, указывает РБК.Тем не менее, сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику и делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, приводит издание комментарий Минэкономразвития.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень отношений России и Китая очень высокий, они — один из существенных гарантов стабильности в мире .
https://ria.ru/20240423/otnosheniya-1941666542.html
https://ria.ru/20240423/zerno-1941660642.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, сша, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Китай, Россия, США, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
СМИ: Китай сократил прямые поставки в Россию некоторого оборудования
РБК: в марте Китай сократил поставки оборудования в Россию
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости.
В марте Китай сократил прямые поставки в Россию машин и оборудования, пишет РБК
.
"Китайский экспорт таких товаров в Россию в апреле снизился на 15% по отношению к марту 2023-го. В последний раз до этого снижение по данной категории продукции фиксировалось в декабре 2022 года — на 11% к декабрю 2021 года", — пишет издание со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.
Причиной снижения товарооборота стало давление США, говорится в статье. Так, в декабре Вашингтон заявил о наложении санкций на банки, через которые Россия совершает сделки по закупке определенных материалов. После этого часть китайских банков ввела ограничения на прием платежей от российских клиентов, указывает РБК.
Тем не менее, сотрудничество с Китаем показывает положительную динамику и делать выводы лишь на основании сравнения месячных показателей внешней торговли преждевременно, приводит издание комментарий Минэкономразвития.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень отношений России и Китая очень высокий, они — один из существенных гарантов стабильности в мире .