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В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией - РИА Новости, 23.04.2024
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10:50 23.04.2024 (обновлено: 11:01 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/kitay-1941706413.html
В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией
В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией - РИА Новости, 23.04.2024
В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией
США представляют проект помощи Украине и при этом критикуют нормальные отношения РФ и КНР, это лицемерие, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:50
2024-04-23T11:01
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. США представляют проект помощи Украине и при этом критикуют нормальные отношения РФ и КНР, это лицемерие, заявил на брифинге во вторник официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение"."США с одной стороны выдвигают законопроект крупномасштабной помощи Украине, а с другой безосновательно критикуют нормальное торгово-экономическое взаимодействие России и Китая, такие действия лицемерны и очень безответственны", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя сообщения.
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сша, китай, россия, в мире, украина
США, Китай, Россия, В мире, Украина
В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией

МИД КНР назвал критику США из-за отношений с Россией лицемерием

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. США представляют проект помощи Украине и при этом критикуют нормальные отношения РФ и КНР, это лицемерие, заявил на брифинге во вторник официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение".
"США с одной стороны выдвигают законопроект крупномасштабной помощи Украине, а с другой безосновательно критикуют нормальное торгово-экономическое взаимодействие России и Китая, такие действия лицемерны и очень безответственны", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя сообщения.
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