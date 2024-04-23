https://ria.ru/20240423/kitay-1941706413.html

В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией

В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией - РИА Новости, 23.04.2024

В Китае отреагировали на критику США из-за отношений с Россией

США представляют проект помощи Украине и при этом критикуют нормальные отношения РФ и КНР, это лицемерие, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:50

2024-04-23T10:50

2024-04-23T11:01

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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. США представляют проект помощи Украине и при этом критикуют нормальные отношения РФ и КНР, это лицемерие, заявил на брифинге во вторник официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что США разрабатывают финансовые санкции в отношении некоторых китайских банков, с целью заставить Пекин разорвать коммерческие отношения с Россией из опасений, что якобы торговля с КНР укрепила военное производство РФ, которая сможет одержать победу над Украиной в "войне на истощение"."США с одной стороны выдвигают законопроект крупномасштабной помощи Украине, а с другой безосновательно критикуют нормальное торгово-экономическое взаимодействие России и Китая, такие действия лицемерны и очень безответственны", - сказал Ван Вэньбинь, комментируя сообщения.

https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html

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сша, китай, россия, в мире, украина