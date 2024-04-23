https://ria.ru/20240423/kirov-1941743921.html

Первый туристический конгресс "Ворота русского Севера" проходит в Кирове

Первый туристический конгресс "Ворота русского Севера" проходит в Кирове - РИА Новости, 23.04.2024

Первый туристический конгресс "Ворота русского Севера" проходит в Кирове

Первый всероссийский туристический конгресс "Ворота русского Севера" начал работу в городе Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:45

2024-04-23T12:45

2024-04-23T13:04

кировская область

киров

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Первый всероссийский туристический конгресс "Ворота русского Севера" начал работу в городе Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. Конгресс посвящен 650-летию города Кирова (Хлынова, Вятки), который отмечается летом 2024 года. "Сегодня мы делаем многое, чтобы открыть наш регион по-новому. Впервые на кировской земле проходит такое значимое мероприятие – всероссийский туристический конгресс. Я выражаю всем большую благодарность за то, что приняли приглашение и проявили интерес к развитию нашего региона. Итогом конгресса станет формирование конкретных планов, действий и стратегий для дальнейшего развития туризма в Кировской области. Уверен, что после проведения конгресса многие захотят приехать в наш регион", – цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области Александра Соколова. Участниками конгресса стали более 400 человек из разных регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ярославской, Свердловской областей, Татарстана, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа. В течение двух дней работы конгресса на его площадках выступят более 80 экспертов из 34 регионов страны. Будут обсуждаться темы логистических связей между регионами, развития разных видов туризма, кадровой обеспеченности отрасли, муниципалитеты представят лучшие практики цифрового маркетинга. Председатель координационного совета по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Общественной палаты РФ Андрей Максимов подчеркнул актуальность конгресса, отметив, что все больше россиян открывают для путешествий регионы, которые прежде не звучали среди "туристических магнитов". "Такие места сохраняют аутентичность, доступные цены и пока не перегружены потоком посетителей. Кировская область, Вятский край, – один из таких регионов. Сегодня это хорошее место, чтобы собраться, обсудить общероссийские тренды развития туриндустрии, отработать технологии и решения", - приводятся в сообщении слова Максимова.

https://ria.ru/20240411/terminal-1939349213.html

https://ria.ru/20240327/most-1936158542.html

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, александр соколов