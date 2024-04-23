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"Центры городов": в Киеве сделали шокирующий прогноз на сентябрь - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/kiev-1941785178.html
"Центры городов": в Киеве сделали шокирующий прогноз на сентябрь
"Центры городов": в Киеве сделали шокирующий прогноз на сентябрь - РИА Новости, 23.04.2024
"Центры городов": в Киеве сделали шокирующий прогноз на сентябрь
К сентябрю на Украине будет уничтожена вся теплоэлектрическая генерация, а центры крупных городов будут разрушены, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:28
2024-04-23T15:28
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. К сентябрю на Украине будет уничтожена вся теплоэлектрическая генерация, а центры крупных городов будут разрушены, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту*."Украина к сентябрю, я считаю, не будет уже иметь денег для экономики, будет полностью разрушена вся теплоэлектрическая генерация, будут уничтожены главные железнодорожные вокзалы в Киеве и других крупных городах", — спрогнозировал он.По словам аналитика, исчезнет весь народно-хозяйственный комплекс Украины, в том числе и на ее западе."Будут разрушены центры городов, Львов — центр будет разрушен полностью, Ивано-Франковск и так далее", — предупредил эксперт.Как отметил Соскин, страна фактически превратится в "открытую руину" имени Владимира Зеленского.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941778719.html
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в мире, украина, львов, киев, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Киев, Владимир Зеленский, Россия
"Центры городов": в Киеве сделали шокирующий прогноз на сентябрь

Соскин: к сентябрю на Украине будет разрушена вся теплоэлектрическая генерация

© Фото из соцсетейПожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
© Фото из соцсетей
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. К сентябрю на Украине будет уничтожена вся теплоэлектрическая генерация, а центры крупных городов будут разрушены, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Украина к сентябрю, я считаю, не будет уже иметь денег для экономики, будет полностью разрушена вся теплоэлектрическая генерация, будут уничтожены главные железнодорожные вокзалы в Киеве и других крупных городах", — спрогнозировал он.
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По словам аналитика, исчезнет весь народно-хозяйственный комплекс Украины, в том числе и на ее западе.
«
"Будут разрушены центры городов, Львов — центр будет разрушен полностью, Ивано-Франковск и так далее", — предупредил эксперт.
Как отметил Соскин, страна фактически превратится в "открытую руину" имени Владимира Зеленского.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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