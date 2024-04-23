https://ria.ru/20240423/karlson-1941654599.html

Такер Карлсон призвал США осудить гонения на церковь со стороны Киева

Такер Карлсон призвал США осудить гонения на церковь со стороны Киева - РИА Новости, 23.04.2024

Такер Карлсон призвал США осудить гонения на церковь со стороны Киева

Американский тележурналист Такер Карлсон призвал американских законодателей выступить против гонений на каноническую Украинскую православную церковь со стороны... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T00:46

2024-04-23T00:46

2024-04-23T00:53

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сша

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майк джонсон

украинская православная церковь

служба безопасности украины

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ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Американский тележурналист Такер Карлсон призвал американских законодателей выступить против гонений на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей и прекратить финансирование "построения тирании" в этой стране. В очередном выпуске своего ток-шоу Карлсон раскритиковал утверждение палатой представителей новой многомиллиардной помощи Украине и проинтервьюировал адвоката УПЦ, канадского юриста Роберта Амстердама, который заявил, что на Украине нет "ни намека на демократию". "Это постыдно. Я заявил об этом напрямую спикеру палаты представителей (Майку Джонсону), который говорит, что он христианин: "Как вы можете оплачивать преследование христан долларами американских налогоплательщиков?" – спросил Карлсон. "Почему христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут выступить и заявить, что это попросту неправильно, что мы не будем посылать деньги на построение тирании, как они это сделали, и преследование христиан? Неужели это так сложно?" - добавил он. Амстердам, вернувшийся из 10-дневной поездки на Украину, рассказал, что страной управляет тайная полиция – СБУ, против УПЦ объявлена "неограниченная" война, православных священников систематически допрашивают и избивают, прессуют парламентариев и экспроприируют имущество у бизнесменов, особенно связанных с канонической церковью. "Украина не только захлопнула СМИ, но и стала фонтаном дезинформации", - заявил юрист. Он утверждает, что украинские власти потратили 3,5 миллиона долларов в Вашингтоне, чтобы убедить американцев в том, что "ничего из того, что они творят с УПЦ, на самом деле не происходит". Амстердам обвинил США в режиссировании по меньшей мере части нападок на церковь, которая в силу "духовной связи с Россией" воспринимается как угроза. "Наша церковь украинская. Многие мужчины в окопах на передовой и день за днем узнают, как тайная полиция в масках врывается и отбирает у них религиозный дом. Вообразите, что они чувствуют, зная, что их родители, их семьи теряют место для молитвы", - сказал он.

https://ria.ru/20240404/intervyu-1937728505.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html

https://ria.ru/20240404/kongress-1937916764.html

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в мире, украина, сша, такер карлсон, майк джонсон, украинская православная церковь, служба безопасности украины