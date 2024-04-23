Такер Карлсон призвал США осудить гонения на церковь со стороны Киева
Карлсон: США должны прекратить финансирование тирании на Украине
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 апр – РИА Новости. Американский тележурналист Такер Карлсон призвал американских законодателей выступить против гонений на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей и прекратить финансирование "построения тирании" в этой стране.
В очередном выпуске своего ток-шоу Карлсон раскритиковал утверждение палатой представителей новой многомиллиардной помощи Украине и проинтервьюировал адвоката УПЦ, канадского юриста Роберта Амстердама, который заявил, что на Украине нет "ни намека на демократию".
"Это постыдно. Я заявил об этом напрямую спикеру палаты представителей (Майку Джонсону), который говорит, что он христианин: "Как вы можете оплачивать преследование христан долларами американских налогоплательщиков?" – спросил Карлсон.
"Почему христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут выступить и заявить, что это попросту неправильно, что мы не будем посылать деньги на построение тирании, как они это сделали, и преследование христиан? Неужели это так сложно?" - добавил он.
Амстердам, вернувшийся из 10-дневной поездки на Украину, рассказал, что страной управляет тайная полиция – СБУ, против УПЦ объявлена "неограниченная" война, православных священников систематически допрашивают и избивают, прессуют парламентариев и экспроприируют имущество у бизнесменов, особенно связанных с канонической церковью.
"Украина не только захлопнула СМИ, но и стала фонтаном дезинформации", - заявил юрист. Он утверждает, что украинские власти потратили 3,5 миллиона долларов в Вашингтоне, чтобы убедить американцев в том, что "ничего из того, что они творят с УПЦ, на самом деле не происходит". Амстердам обвинил США в режиссировании по меньшей мере части нападок на церковь, которая в силу "духовной связи с Россией" воспринимается как угроза.
"Наша церковь украинская. Многие мужчины в окопах на передовой и день за днем узнают, как тайная полиция в масках врывается и отбирает у них религиозный дом. Вообразите, что они чувствуют, зная, что их родители, их семьи теряют место для молитвы", - сказал он.