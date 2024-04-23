https://ria.ru/20240423/kareliya-1941749912.html
В Карелии проверят сообщение об увлечениях подростка, ранившего девушек
В Карелии проверят сообщение об увлечениях подростка, ранившего девушек - РИА Новости, 23.04.2024
В Карелии проверят сообщение об увлечениях подростка, ранившего девушек
Данные о возможных деструктивных увлечениях подростка из Петрозаводска, который, предположительно, изранил ножом свою подругу и их общую знакомую, проверяются,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:57
2024-04-23T12:57
2024-04-23T12:57
происшествия
петрозаводск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Данные о возможных деструктивных увлечениях подростка из Петрозаводска, который, предположительно, изранил ножом свою подругу и их общую знакомую, проверяются, мальчик воспитывается в полной семье, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. Управление МВД по Карелии во вторник сообщало о задержании подростка, который подозревается в нанесении ножевых ранений двум девушкам в квартире в центре Петрозаводска. По предварительным данным, он находился в гостях у своей 15-летней подруге, где также гостила их общая знакомая 17 лет. Причиной нападения на девушек, которые направлены в больницу с различными травмами, стала ссора. СУСК РФ по Карелии информировало о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство. По данным некоторых Telegram-каналов, подросток якобы любит гулять по кладбищам и слушает black metal. Как рассказал Сараев, мальчик учится в одной из школ Петрозаводска. "По имеющимся сведениям, подросток воспитывается в полной семье. Информация о членстве или принадлежности подозреваемого подростка к неформальным объединениям или деструктивным группировкам проверяется", – добавил детский омбудсмен Карелии.
https://ria.ru/20240421/mvd-1941388921.html
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происшествия, петрозаводск, россия
Происшествия, Петрозаводск, Россия
В Карелии проверят сообщение об увлечениях подростка, ранившего девушек
Омбудсмен Сараев: данные о деструктивных увлечениях подростка проверяются
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Данные о возможных деструктивных увлечениях подростка из Петрозаводска, который, предположительно, изранил ножом свою подругу и их общую знакомую, проверяются, мальчик воспитывается в полной семье, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.
Управление МВД по Карелии во вторник сообщало о задержании подростка, который подозревается в нанесении ножевых ранений двум девушкам в квартире в центре Петрозаводска. По предварительным данным, он находился в гостях у своей 15-летней подруге, где также гостила их общая знакомая 17 лет. Причиной нападения на девушек, которые направлены в больницу с различными травмами, стала ссора. СУСК РФ по Карелии информировало о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.
По данным некоторых Telegram-каналов, подросток якобы любит гулять по кладбищам и слушает black metal.
Как рассказал Сараев, мальчик учится в одной из школ Петрозаводска.
"По имеющимся сведениям, подросток воспитывается в полной семье. Информация о членстве или принадлежности подозреваемого подростка к неформальным объединениям или деструктивным группировкам проверяется", – добавил детский омбудсмен Карелии.