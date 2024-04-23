https://ria.ru/20240423/kant-1941764224.html

В Калининграде напомнили Шольцу, что Кант умер российским подданным

В Калининграде напомнили Шольцу, что Кант умер российским подданным - РИА Новости, 23.04.2024

В Калининграде напомнили Шольцу, что Кант умер российским подданным

Ни одна другая страна не сделала больше, чем Россия, для увековечения памяти философа Иммануила Канта, а то, что сам он оставался ее подданным до конца жизни,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:50

2024-04-23T13:50

2024-04-23T14:40

россия

германия

калининград

иммануил кант

политика

олаф шольц

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КАЛИНИНГРАД, 23 апр - РИА Новости. Ни одна другая страна не сделала больше, чем Россия, для увековечения памяти философа Иммануила Канта, а то, что сам он оставался ее подданным до конца жизни, говорит о выбранной им позиции, прокомментировал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкое издание Welt сообщало, что на приуроченной к 300-летию Канта торжественной церемонии канцлер Германии заявил, что у президента РФ Владимира Путина "нет ни малейшего основания" цитировать немецкого философа. "Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России", - сказал Лысков. Он напомнил, что накануне калининградский губернатор Антон Алиханов отмечал, что "наш противник пытается прикрыться кантовским наследием".Согласно информации на сайте Балтийского федерального университета имени Канта, определенное влияние на жизнь и творчество философа оказала война Пруссии с Францией, Австрией и Россией. Как известно, Пруссия потерпела в ней поражение, а Кенигсберг был захвачен русскими войсками и 24 января 1758 года присягал на верность русской императрице Елизавете Петровне. Вместе с преподавателями университета принес присягу и Кант.

https://ria.ru/20240422/bogoslovie-1941506381.html

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германия

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, калининград, иммануил кант, политика, олаф шольц