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В Калининграде напомнили Шольцу, что Кант умер российским подданным - РИА Новости, 23.04.2024
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13:50 23.04.2024 (обновлено: 14:40 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/kant-1941764224.html
В Калининграде напомнили Шольцу, что Кант умер российским подданным
В Калининграде напомнили Шольцу, что Кант умер российским подданным - РИА Новости, 23.04.2024
В Калининграде напомнили Шольцу, что Кант умер российским подданным
Ни одна другая страна не сделала больше, чем Россия, для увековечения памяти философа Иммануила Канта, а то, что сам он оставался ее подданным до конца жизни,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:50
2024-04-23T14:40
россия
германия
калининград
иммануил кант
политика
олаф шольц
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КАЛИНИНГРАД, 23 апр - РИА Новости. Ни одна другая страна не сделала больше, чем Россия, для увековечения памяти философа Иммануила Канта, а то, что сам он оставался ее подданным до конца жизни, говорит о выбранной им позиции, прокомментировал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкое издание Welt сообщало, что на приуроченной к 300-летию Канта торжественной церемонии канцлер Германии заявил, что у президента РФ Владимира Путина "нет ни малейшего основания" цитировать немецкого философа. "Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России", - сказал Лысков. Он напомнил, что накануне калининградский губернатор Антон Алиханов отмечал, что "наш противник пытается прикрыться кантовским наследием".Согласно информации на сайте Балтийского федерального университета имени Канта, определенное влияние на жизнь и творчество философа оказала война Пруссии с Францией, Австрией и Россией. Как известно, Пруссия потерпела в ней поражение, а Кенигсберг был захвачен русскими войсками и 24 января 1758 года присягал на верность русской императрице Елизавете Петровне. Вместе с преподавателями университета принес присягу и Кант.
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россия, германия, калининград, иммануил кант, политика, олаф шольц
Россия, Германия, Калининград, Иммануил Кант, Политика, Олаф Шольц
В Калининграде напомнили Шольцу, что Кант умер российским подданным

Калининградские власти: Россия сделала больше всех для увековечения памяти Канта

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМогила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора
Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 23 апр - РИА Новости. Ни одна другая страна не сделала больше, чем Россия, для увековечения памяти философа Иммануила Канта, а то, что сам он оставался ее подданным до конца жизни, говорит о выбранной им позиции, прокомментировал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявление канцлера Германии Олафа Шольца.
Немецкое издание Welt сообщало, что на приуроченной к 300-летию Канта торжественной церемонии канцлер Германии заявил, что у президента РФ Владимира Путина "нет ни малейшего основания" цитировать немецкого философа.
"Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России", - сказал Лысков. Он напомнил, что накануне калининградский губернатор Антон Алиханов отмечал, что "наш противник пытается прикрыться кантовским наследием".
Согласно информации на сайте Балтийского федерального университета имени Канта, определенное влияние на жизнь и творчество философа оказала война Пруссии с Францией, Австрией и Россией. Как известно, Пруссия потерпела в ней поражение, а Кенигсберг был захвачен русскими войсками и 24 января 1758 года присягал на верность русской императрице Елизавете Петровне. Вместе с преподавателями университета принес присягу и Кант.
Репродукция картины Иоганна Готлиба Беккера Иммануил Кант
В ПСТГУ рассказали, как Кант "бросал вызов" русскому богословию
22 апреля, 13:41
 
РоссияГерманияКалининградИммануил КантПолитикаОлаф Шольц
 
 
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