https://ria.ru/20240423/kant-1941737329.html

Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта

Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта - РИА Новости, 23.04.2024

Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта, передает издание Die Welt. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:23

2024-04-23T12:23

2024-04-23T17:41

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БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта, передает издание Die Welt. "У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта", — сказал канцлер, выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь 300-летия философа. Он утверждает, что российские власти стремятся "любой ценой присвоить Канта и его работы". Тогда как представления немецкого мыслителя о мире, считает Шольц, идут вразрез с российской позицией по Украине. На высказывание Шольца отреагировала администрация Калининградской области. "Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России", — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.Накануне, в день рождения Канта, президент России обратился с приветствием к участникам и гостям Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии", отметив, что проведение этого форума свидетельствует о неугасающем интересе к личности уникального деятеля эпохи Просвещения и его философским трудам. В январе Путин назвал Канта великим мыслителем, чьи призывы жить своим умом актуальны и сегодня.Читайте в Дзен: Найден дом украинского агента. Соседи узнали по фото: новые детали скандальной истории"Это билет в один конец". Что творится на самом опасном участке фронта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, иммануил кант, олаф шольц, владимир путин, в мире