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Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта - РИА Новости, 23.04.2024
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12:23 23.04.2024 (обновлено: 17:41 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/kant-1941737329.html
Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта
Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта - РИА Новости, 23.04.2024
Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта, передает издание Die Welt. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T12:23
2024-04-23T17:41
россия
германия
иммануил кант
олаф шольц
владимир путин
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БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта, передает издание Die Welt. "У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта", — сказал канцлер, выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь 300-летия философа. Он утверждает, что российские власти стремятся "любой ценой присвоить Канта и его работы". Тогда как представления немецкого мыслителя о мире, считает Шольц, идут вразрез с российской позицией по Украине. На высказывание Шольца отреагировала администрация Калининградской области. &quot;Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России&quot;, — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.Накануне, в день рождения Канта, президент России обратился с приветствием к участникам и гостям Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии", отметив, что проведение этого форума свидетельствует о неугасающем интересе к личности уникального деятеля эпохи Просвещения и его философским трудам. В январе Путин назвал Канта великим мыслителем, чьи призывы жить своим умом актуальны и сегодня.Читайте в Дзен: Найден дом украинского агента. Соседи узнали по фото: новые детали скандальной истории"Это билет в один конец". Что творится на самом опасном участке фронта
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россия, германия, иммануил кант, олаф шольц, владимир путин, в мире
Россия, Германия, Иммануил Кант, Олаф Шольц, Владимир Путин, В мире
Шольц попытался запретить Путину ссылаться на Канта

Канцлер ФРГ Шольц: Россия хочет любой ценой присвоить себе Канта и его работы

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМогила немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального собора в Калининграде
Могила немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального собора в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Могила немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального собора в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин не имеет права цитировать немецкого философа Иммануила Канта, передает издание Die Welt.
"У Путина нет ни малейших оснований ссылаться на Канта", — сказал канцлер, выступая в Берлинско-Бранденбургской академии наук на торжественной церемонии в честь 300-летия философа.
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Путин заявил об актуальности идей Канта
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Он утверждает, что российские власти стремятся "любой ценой присвоить Канта и его работы". Тогда как представления немецкого мыслителя о мире, считает Шольц, идут вразрез с российской позицией по Украине.
На высказывание Шольца отреагировала администрация Калининградской области.
«

"Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учения. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался, будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России", — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Накануне, в день рождения Канта, президент России обратился с приветствием к участникам и гостям Международного Кантовского конгресса "Мировое понятие философии", отметив, что проведение этого форума свидетельствует о неугасающем интересе к личности уникального деятеля эпохи Просвещения и его философским трудам. В январе Путин назвал Канта великим мыслителем, чьи призывы жить своим умом актуальны и сегодня.
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