https://ria.ru/20240423/kandidatura-1941673228.html

Блок "Победа" выдвинет в президенты Молдавии лучшую кандидатуру, заявил Шор

Блок "Победа" выдвинет в президенты Молдавии лучшую кандидатуру, заявил Шор - РИА Новости, 23.04.2024

Блок "Победа" выдвинет в президенты Молдавии лучшую кандидатуру, заявил Шор

Оппозиционный блок "Победа" выдвинет в президенты Молдавии "лучшую кандидатуру", которая после своей победы сможет обеспечить проведение в республике честных... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T07:49

2024-04-23T07:49

2024-04-23T07:49

в мире

молдавия

илан шор

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" выдвинет в президенты Молдавии "лучшую кандидатуру", которая после своей победы сможет обеспечить проведение в республике честных парламентских выборов, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "Мы поддержим самого достойного кандидата, который сможет нам обеспечить и честные парламентские выборы. Молдова - это парламентская страна. По сути, президент имеет представительские больше функции. Но тем не менее, учитывая политическую волю, мы хотим, чтобы президент сумел нам обеспечить честные прозрачные парламентские выборы", - заявил Шор РИА Новости. На вопрос, может ли это быть экс-президент Молдавии Игорь Додон (2016-2020 годы), Шор ответил: "Мы будем обсуждать абсолютно все варианты, но мы выберем ту лучшую кандидатуру, которая сможет представить народ республики Молдовы, а главное - сможет сделать так, чтобы у нас прошли честно парламентские выборы". Сам Шор в выборах участвовать не может, так ему только 37 лет, а в выборах президента, согласно конституции, может участвовать человек, достигший 40. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создание блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Выборы президента Молдавии состоятся осенью 2024 года, парламентские выборы должны состояться в 2025 году.

https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941668401.html

https://ria.ru/20240423/pobeda-1941669694.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, молдавия, илан шор