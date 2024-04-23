Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила об ударах по сектору Газа - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 23.04.2024 (обновлено: 23:45 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/izrail-1941895977.html
Армия Израиля заявила об ударах по сектору Газа
Армия Израиля заявила об ударах по сектору Газа - РИА Новости, 23.04.2024
Армия Израиля заявила об ударах по сектору Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по районам сектора Газа, из которых утром были запущены ракеты в сторону Израиля. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T23:25
2024-04-23T23:45
в мире
космос - риа наука
израиль
сдерот
рафах (провинция)
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по районам сектора Газа, из которых утром были запущены ракеты в сторону Израиля. "Утром (во вторник - ред.) были выявлены четыре пуска, произведенных из района Бейт-Лахии в направлении города Сдерот. Также был зафиксирован еще один пуск из города Газа в направлении кибуца Зиким. Все пуски, которые пересекли израильскую территорию, были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля. В ответ истребители ЦАХАЛ нанесли удары по районам, откуда были зафиксированы пуски, а также по ряду других целей", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
https://ria.ru/20240423/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240421/izrail-1941366998.html
израиль
сдерот
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, израиль, сдерот, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Израиль, Сдерот, Рафах (провинция), ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударах по сектору Газа

ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по районам Газы, откуда были запущены ракеты

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по районам сектора Газа, из которых утром были запущены ракеты в сторону Израиля.
"Утром (во вторник - ред.) были выявлены четыре пуска, произведенных из района Бейт-Лахии в направлении города Сдерот. Также был зафиксирован еще один пуск из города Газа в направлении кибуца Зиким. Все пуски, которые пересекли израильскую территорию, были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля. В ответ истребители ЦАХАЛ нанесли удары по районам, откуда были зафиксированы пуски, а также по ряду других целей", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа
29 марта, 10:04
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Нетаньяху пригрозил ХАМАС болезненными ударами
21 апреля, 17:19
 
В миреКосмос - РИА НаукаИзраильСдеротРафах (провинция)ХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала