Армия Израиля заявила об ударах по сектору Газа
ЦАХАЛ заявил, что нанес удары по районам Газы, откуда были запущены ракеты
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по районам сектора Газа, из которых утром были запущены ракеты в сторону Израиля.
"Утром (во вторник - ред.) были выявлены четыре пуска, произведенных из района Бейт-Лахии в направлении города Сдерот. Также был зафиксирован еще один пуск из города Газа в направлении кибуца Зиким. Все пуски, которые пересекли израильскую территорию, были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля. В ответ истребители ЦАХАЛ нанесли удары по районам, откуда были зафиксированы пуски, а также по ряду других целей", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Нетаньяху пригрозил ХАМАС болезненными ударами
21 апреля, 17:19