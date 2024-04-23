https://ria.ru/20240423/izrail-1941895977.html

Армия Израиля заявила об ударах по сектору Газа

Армия Израиля заявила об ударах по сектору Газа - РИА Новости, 23.04.2024

Армия Израиля заявила об ударах по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по районам сектора Газа, из которых утром были запущены ракеты в сторону Израиля. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:25

2024-04-23T23:25

2024-04-23T23:45

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по районам сектора Газа, из которых утром были запущены ракеты в сторону Израиля. "Утром (во вторник - ред.) были выявлены четыре пуска, произведенных из района Бейт-Лахии в направлении города Сдерот. Также был зафиксирован еще один пуск из города Газа в направлении кибуца Зиким. Все пуски, которые пересекли израильскую территорию, были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля. В ответ истребители ЦАХАЛ нанесли удары по районам, откуда были зафиксированы пуски, а также по ряду других целей", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240423/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240421/izrail-1941366998.html

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в мире, космос - риа наука, израиль, сдерот, рафах (провинция), хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году