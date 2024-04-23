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От Израиля "вряд ли что-то останется" в случае атаки, пригрозил Раиси - РИА Новости, 23.04.2024
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15:53 23.04.2024 (обновлено: 16:31 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/izrail-1941795317.html
От Израиля "вряд ли что-то останется" в случае атаки, пригрозил Раиси
От Израиля "вряд ли что-то останется" в случае атаки, пригрозил Раиси - РИА Новости, 23.04.2024
От Израиля "вряд ли что-то останется" в случае атаки, пригрозил Раиси
В случае повторного нападения Израиль может прекратить свое существование, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:53
2024-04-23T16:31
в мире
иран
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
ибрахим раиси
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ТЕГЕРАН, 23 апр — РИА Новости. В случае повторного нападения Израиль может прекратить свое существование, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами Лахорского университета, его слова приводит агентство IRNA."Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля", — сказал Раиси.Обострение между Израилем и ИраномВ начале апреля Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь иранских офицеров, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.Спустя две недели Тегеран нанес ответный удар по израильской территории, запустив, по разным данным, до нескольких сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2". Израильские власти заявили, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет ответные меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.В ночь 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть авиабаза в районе Исфахана.
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941036691.html
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, ибрахим раиси
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Ибрахим Раиси
От Израиля "вряд ли что-то останется" в случае атаки, пригрозил Раиси

Раиси: если Израиль снова попытается атаковать, от него вряд ли что-то останется

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 23 апр — РИА Новости. В случае повторного нападения Израиль может прекратить свое существование, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами Лахорского университета, его слова приводит агентство IRNA.
"Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля", — сказал Раиси.
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Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации
19 апреля, 13:30

Обострение между Израилем и Ираном

В начале апреля Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь иранских офицеров, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.
Спустя две недели Тегеран нанес ответный удар по израильской территории, запустив, по разным данным, до нескольких сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2". Израильские власти заявили, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет ответные меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.
В ночь 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть авиабаза в районе Исфахана.
Изображение сгенерировано ИИ
Акела промахнулся, а Израиль кончился
19 апреля, 11:54
 
В миреИранИзраильОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемИбрахим Раиси
 
 
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