https://ria.ru/20240423/izrail-1941795317.html

От Израиля "вряд ли что-то останется" в случае атаки, пригрозил Раиси

От Израиля "вряд ли что-то останется" в случае атаки, пригрозил Раиси - РИА Новости, 23.04.2024

От Израиля "вряд ли что-то останется" в случае атаки, пригрозил Раиси

В случае повторного нападения Израиль может прекратить свое существование, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T15:53

2024-04-23T15:53

2024-04-23T16:31

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

ибрахим раиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830428841_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_3a99bb5093c75f5dafdf32909a4e1403.jpg

ТЕГЕРАН, 23 апр — РИА Новости. В случае повторного нападения Израиль может прекратить свое существование, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами Лахорского университета, его слова приводит агентство IRNA."Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля", — сказал Раиси.Обострение между Израилем и ИраномВ начале апреля Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь иранских офицеров, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.Спустя две недели Тегеран нанес ответный удар по израильской территории, запустив, по разным данным, до нескольких сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2". Израильские власти заявили, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет ответные меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.В ночь 19 апреля Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть авиабаза в районе Исфахана.

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941036691.html

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, ибрахим раиси