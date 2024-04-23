От Израиля "вряд ли что-то останется" в случае атаки, пригрозил Раиси
Раиси: если Израиль снова попытается атаковать, от него вряд ли что-то останется
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 апр — РИА Новости. В случае повторного нападения Израиль может прекратить свое существование, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами Лахорского университета, его слова приводит агентство IRNA.
"Если Израиль снова допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, он столкнется с совершенно другими последствиями, и неясно, останется ли что-нибудь от Израиля", — сказал Раиси.
Обострение между Израилем и Ираном
В начале апреля Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь иранских офицеров, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.
Спустя две недели Тегеран нанес ответный удар по израильской территории, запустив, по разным данным, до нескольких сотен беспилотников и ракет, включая гиперзвуковые "Фаттах" и "Фаттах-2". Израильские власти заявили, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет ответные меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.
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