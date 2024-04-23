В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания
Госдеп: США не видят необходимости в проведении ядерных испытаний
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США не заинтересованы в ядерных испытаниях и считают, что в них нет необходимости, заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
"У США нет заинтересованности, желания, готовности или поддержки проведения испытаний", - сказала она в интервью ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). Стюарт отметила, что в проведении испытаний "нет необходимости", и правительство США "не будет этого делать". Она назвала гонку ядерных вооружений самым высоким риском, который никому не нужен.
В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.