https://ria.ru/20240423/ispytaniya-1941873353.html

В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания

В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания - РИА Новости, 23.04.2024

В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания

США не заинтересованы в ядерных испытаниях и считают, что в них нет необходимости, заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:59

2024-04-23T19:59

2024-04-23T19:59

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ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США не заинтересованы в ядерных испытаниях и считают, что в них нет необходимости, заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. "У США нет заинтересованности, желания, готовности или поддержки проведения испытаний", - сказала она в интервью ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). Стюарт отметила, что в проведении испытаний "нет необходимости", и правительство США "не будет этого делать". Она назвала гонку ядерных вооружений самым высоким риском, который никому не нужен.В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, государственный департамент сша, ядерное оружие