Рейтинг@Mail.ru
В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:59 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ispytaniya-1941873353.html
В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания
В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания - РИА Новости, 23.04.2024
В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания
США не заинтересованы в ядерных испытаниях и считают, что в них нет необходимости, заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:59
2024-04-23T19:59
в мире
сша
россия
государственный департамент сша
ядерное оружие
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США не заинтересованы в ядерных испытаниях и считают, что в них нет необходимости, заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. "У США нет заинтересованности, желания, готовности или поддержки проведения испытаний", - сказала она в интервью ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). Стюарт отметила, что в проведении испытаний "нет необходимости", и правительство США "не будет этого делать". Она назвала гонку ядерных вооружений самым высоким риском, который никому не нужен.В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
https://ria.ru/20240418/war-1940365426.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, государственный департамент сша, ядерное оружие
В мире, США, Россия, Государственный департамент США, Ядерное оружие
В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания

Госдеп: США не видят необходимости в проведении ядерных испытаний

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 апр - РИА Новости. США не заинтересованы в ядерных испытаниях и считают, что в них нет необходимости, заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.
"У США нет заинтересованности, желания, готовности или поддержки проведения испытаний", - сказала она в интервью ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association). Стюарт отметила, что в проведении испытаний "нет необходимости", и правительство США "не будет этого делать". Она назвала гонку ядерных вооружений самым высоким риском, который никому не нужен.
В марте 2023 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вызывает все большую тревогу из-за действий США, которые подписали его, но изначально не ратифицировали. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Морской беспилотник Manta Ray - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Заметить невозможно". Против России разрабатывают секретное оружие
18 апреля, 08:00
 
В миреСШАРоссияГосударственный департамент СШАЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала