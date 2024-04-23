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СМИ: в Германии школьники принимают ислам под давлением одноклассников - РИА Новости, 23.04.2024
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16:35 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/islam-1941810486.html
СМИ: в Германии школьники принимают ислам под давлением одноклассников
СМИ: в Германии школьники принимают ислам под давлением одноклассников - РИА Новости, 23.04.2024
СМИ: в Германии школьники принимают ислам под давлением одноклассников
Все больше и больше родителей в Германии обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не стать аутсайдерами в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:35
2024-04-23T16:35
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Все больше и больше родителей в Германии обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не стать аутсайдерами в школе, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на сотрудника службы госбезопасности страны. Сотрудник службы госбезопасности в интервью изданию сообщил о случаях проявления жестокости мусульманских детей в немецких школах, по его словам, ситуация становится хуже. "Все больше и больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе", - сказал он газете. По его мнению, причина этого кроется в высоком уровне иммиграции. Он уточнил, что "за последние восемь лет доля мусульманской молодежи и детей в школах значительно возросла". При этом, по его словам, многие такие дети воспитываются в строго религиозных семьях. И таким образом, христианские дети становятся меньшинством в школах крупных городов, добавил сотрудник. Он также отметил, что в большинстве случаев мальчики-мусульмане ведут себя очень угрожающе, а иногда и жестоко. "Это создает настоящие параллельные общества на школьных дворах", - пояснил он. Отмечается, что в одной из средних школ Бонна ученики-мусульмане издевались над своими товарищами, добиваясь соблюдения определенных правил одежды на школьном дворе и на уроках физкультуры, а в Нойсе некоторые ученики хотели выступить в роли "шариатской полиции" и обеспечить соблюдение исламских правил, и в этой связи служба госбезопасности вынуждена провести расследование. Кроме того, по данным немецкого журнала Focus, случаи распространения исламизма были и в Кельне. Так, представитель полиции Вольфганг Бальдес сообщил изданию, что в 2022 и 2023 годах известно примерно о 20 инцидентах, связанных с подозрениями в исламизме в кельнских школах. По его словам, одноклассники или учителя часто обращались за помощью к сотрудникам госбезопасности, потому что "ученики становились радикально настроенными". По словам Бальдеса, эти подозрения основывались либо на соответствующих заявлениях и действиях, либо на постах в соцсетях пострадавших.
https://ria.ru/20231212/evropa-1915144568.html
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в мире, германия
В мире, Германия
СМИ: в Германии школьники принимают ислам под давлением одноклассников

Bild: немецкие школьники хотят принять ислам, чтобы не быть изгоями в классе

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Все больше и больше родителей в Германии обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не стать аутсайдерами в школе, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на сотрудника службы госбезопасности страны.
Сотрудник службы госбезопасности в интервью изданию сообщил о случаях проявления жестокости мусульманских детей в немецких школах, по его словам, ситуация становится хуже. "Все больше и больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе", - сказал он газете.
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По его мнению, причина этого кроется в высоком уровне иммиграции. Он уточнил, что "за последние восемь лет доля мусульманской молодежи и детей в школах значительно возросла". При этом, по его словам, многие такие дети воспитываются в строго религиозных семьях. И таким образом, христианские дети становятся меньшинством в школах крупных городов, добавил сотрудник. Он также отметил, что в большинстве случаев мальчики-мусульмане ведут себя очень угрожающе, а иногда и жестоко. "Это создает настоящие параллельные общества на школьных дворах", - пояснил он.
Отмечается, что в одной из средних школ Бонна ученики-мусульмане издевались над своими товарищами, добиваясь соблюдения определенных правил одежды на школьном дворе и на уроках физкультуры, а в Нойсе некоторые ученики хотели выступить в роли "шариатской полиции" и обеспечить соблюдение исламских правил, и в этой связи служба госбезопасности вынуждена провести расследование.
Кроме того, по данным немецкого журнала Focus, случаи распространения исламизма были и в Кельне. Так, представитель полиции Вольфганг Бальдес сообщил изданию, что в 2022 и 2023 годах известно примерно о 20 инцидентах, связанных с подозрениями в исламизме в кельнских школах. По его словам, одноклассники или учителя часто обращались за помощью к сотрудникам госбезопасности, потому что "ученики становились радикально настроенными". По словам Бальдеса, эти подозрения основывались либо на соответствующих заявлениях и действиях, либо на постах в соцсетях пострадавших.
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