https://ria.ru/20240423/ishim-1941668883.html
Уровень реки Ишим у одноименного города снизился на 11 см
Уровень реки Ишим у одноименного города снизился на 11 см - РИА Новости, 23.04.2024
Уровень реки Ишим у одноименного города снизился на 11 см
Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за сутки снизился на 11 сантиметров и к утру вторника составляет 1053 сантиметра,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:39
2024-04-23T06:39
2024-04-23T06:49
ишим (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города Тюменской области за сутки снизился на 11 сантиметров и к утру вторника составляет 1053 сантиметра, сообщает информационный центр правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 08.00 (06.00 мск) вторника уровень воды в реке Ишим составляет 1053 сантиметра. В 06.00 мск понедельника он достигал 1064 сантиметра.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html
ишим (река)
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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, тобол (река), происшествия
Ишим (река), Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Происшествия
Уровень реки Ишим у одноименного города снизился на 11 см
Власти: уровень реки у города Ишим составляет 1053 см