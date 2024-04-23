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Россиянам раскрыли подвох с досрочным погашением ипотеки - РИА Новости, 23.04.2024
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02:15 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/ipoteka-1941652991.html
Россиянам раскрыли подвох с досрочным погашением ипотеки
Россиянам раскрыли подвох с досрочным погашением ипотеки - РИА Новости, 23.04.2024
Россиянам раскрыли подвох с досрочным погашением ипотеки
Многие стремятся использовать любую возможность, чтобы погасить ипотеку или другой кредит досрочно, но это не всегда правильное решение, рассказала в интервью... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T02:15
2024-04-23T02:15
экономика
россия
ипотека
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Многие стремятся использовать любую возможность, чтобы погасить ипотеку или другой кредит досрочно, но это не всегда правильное решение, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.По ее словам, лучше заранее накопить подушку безопасности, ведь неизвестно, что произойдет с вашей возможностью платить на протяжении всего срока действия кредита. Если возникнут проблемы, штрафные санкции банка обнулят всю вашу переплату.Гораздо разумнее накопить "подушку" в размере трех-шести ежемесячных платежей и уже после начинать досрочные выплаты, полагает она.Это справедливо и для обычных потребительских кредитов — в некоторых случаях выгоднее платить по старым ставкам, а появившиеся деньги положить в банк под предлагаемый сейчас высокий процент.
https://ria.ru/20240422/reyting-1941403017.html
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экономика, россия, ипотека
Экономика, Россия, Ипотека
Россиянам раскрыли подвох с досрочным погашением ипотеки

Аналитик Солдатенкова посоветовала накопить подушку при ипотеке или кредите

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Многие стремятся использовать любую возможность, чтобы погасить ипотеку или другой кредит досрочно, но это не всегда правильное решение, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
По ее словам, лучше заранее накопить подушку безопасности, ведь неизвестно, что произойдет с вашей возможностью платить на протяжении всего срока действия кредита. Если возникнут проблемы, штрафные санкции банка обнулят всю вашу переплату.
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Гораздо разумнее накопить "подушку" в размере трех-шести ежемесячных платежей и уже после начинать досрочные выплаты, полагает она.
Это справедливо и для обычных потребительских кредитов — в некоторых случаях выгоднее платить по старым ставкам, а появившиеся деньги положить в банк под предлагаемый сейчас высокий процент.
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