https://ria.ru/20240423/ipoteka-1941652991.html

Россиянам раскрыли подвох с досрочным погашением ипотеки

Россиянам раскрыли подвох с досрочным погашением ипотеки - РИА Новости, 23.04.2024

Россиянам раскрыли подвох с досрочным погашением ипотеки

Многие стремятся использовать любую возможность, чтобы погасить ипотеку или другой кредит досрочно, но это не всегда правильное решение, рассказала в интервью... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T02:15

2024-04-23T02:15

2024-04-23T02:15

экономика

россия

ипотека

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Многие стремятся использовать любую возможность, чтобы погасить ипотеку или другой кредит досрочно, но это не всегда правильное решение, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.По ее словам, лучше заранее накопить подушку безопасности, ведь неизвестно, что произойдет с вашей возможностью платить на протяжении всего срока действия кредита. Если возникнут проблемы, штрафные санкции банка обнулят всю вашу переплату.Гораздо разумнее накопить "подушку" в размере трех-шести ежемесячных платежей и уже после начинать досрочные выплаты, полагает она.Это справедливо и для обычных потребительских кредитов — в некоторых случаях выгоднее платить по старым ставкам, а появившиеся деньги положить в банк под предлагаемый сейчас высокий процент.

https://ria.ru/20240422/reyting-1941403017.html

https://ria.ru/20240326/ipoteka-1772116136.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, ипотека