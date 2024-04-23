https://ria.ru/20240423/inauguratsiya-1941776081.html

Источник: сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации Путина 7 мая

Источник: сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации Путина 7 мая - РИА Новости, 23.04.2024

Источник: сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации Путина 7 мая

Сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации президента РФ 7 мая, письменных приглашений пока нет, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:46

2024-04-23T14:46

2024-04-23T16:21

выборы президента россии — 2024

политика

россия

совет федерации рф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152007/61/1520076178_0:77:3114:1829_1920x0_80_0_0_7814fe901a04921df9f686ea47528ab9.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации президента РФ 7 мая, письменных приглашений пока нет, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. "Устно сказали, что инаугурация 7 мая и чтобы мы были готовы", - сказал собеседник агентства. По его словам, "письменных приглашений пока нет". Накануне мероприятия пройдет ПЦР-тестирование. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости, что "инаугурация президента (состоится) 7 мая", время мероприятия будет известно позже. По его словам, 6 мая с утра сенаторы должны пройти ПЦР-тест.В середине марта источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства.

https://ria.ru/20240417/inauguratsiya-1940560309.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, владимир путин