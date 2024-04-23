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Источник: сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации Путина 7 мая - РИА Новости, 23.04.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:46 23.04.2024 (обновлено: 16:21 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/inauguratsiya-1941776081.html
Источник: сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации Путина 7 мая
Источник: сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации Путина 7 мая - РИА Новости, 23.04.2024
Источник: сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации Путина 7 мая
Сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации президента РФ 7 мая, письменных приглашений пока нет, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:46
2024-04-23T16:21
выборы президента россии — 2024
политика
россия
совет федерации рф
владимир путин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации президента РФ 7 мая, письменных приглашений пока нет, сообщил РИА Новости источник в Совфеде. "Устно сказали, что инаугурация 7 мая и чтобы мы были готовы", - сказал собеседник агентства. По его словам, "письменных приглашений пока нет". Накануне мероприятия пройдет ПЦР-тестирование. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости, что "инаугурация президента (состоится) 7 мая", время мероприятия будет известно позже. По его словам, 6 мая с утра сенаторы должны пройти ПЦР-тест.В середине марта источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства.
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политика, россия, совет федерации рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Источник: сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации Путина 7 мая

Источник: сенаторы получили устное сообщение об инаугурации 7 мая

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сенаторам сообщили о предстоящей инаугурации президента РФ 7 мая, письменных приглашений пока нет, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Устно сказали, что инаугурация 7 мая и чтобы мы были готовы", - сказал собеседник агентства. По его словам, "письменных приглашений пока нет". Накануне мероприятия пройдет ПЦР-тестирование.
Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил РИА Новости, что "инаугурация президента (состоится) 7 мая", время мероприятия будет известно позже. По его словам, 6 мая с утра сенаторы должны пройти ПЦР-тест.
В середине марта источник РИА Новости в Госдуме сообщил, что инаугурация президента пройдет 7 мая, а 8 мая будет рассмотрение Думой вопроса о назначении председателя правительства.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСовет Федерации РФВладимир Путин
 
 
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