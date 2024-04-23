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Китай нарастил импорт оксида бора из России - РИА Новости, 23.04.2024
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18:35 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/import-1941853260.html
Китай нарастил импорт оксида бора из России
Китай нарастил импорт оксида бора из России - РИА Новости, 23.04.2024
Китай нарастил импорт оксида бора из России
Китай в марте этого года нарастил до исторического максимума импорт из России оксида бора, применяющегося при создании искусственных драгоценных и... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:35
2024-04-23T18:35
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Китай в марте этого года нарастил до исторического максимума импорт из России оксида бора, применяющегося при создании искусственных драгоценных и полудрагоценных камней, выяснило РИА Новости на основании данных китайской статистики. Так, по итогам марта 2024 года объемы импорта Китаем оксидов бора и борных кислот из России составили 8,3 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом поставок этого вещества с 2015 года (более ранние данные недоступны). Оксид бора, в частности, применяется при создании искусственных драгоценных и полудрагоценных камней, а борные кислоты - при создании антисептиков. Объемы поставок в феврале составили 2,9 миллиона долларов, в январе - 5,6 миллиона, а за 2023 год - 52,6 миллиона. Также в число крупнейших поставщиков производных бора в Китай в марте вошли США с объемом импорта чуть больше 8 миллионов долларов, что стало максимумом с апреля прошлого года (10,5 миллиона долларов). Третьей стала Турция, с объемом поставок в 4,3 миллиона - это максимум с июня (тогда импорт составлял 6 миллионов долларов). Кроме того в число крупных поставщиков вошли Чили (1,2 миллиона долларов), Перу (675 тысяч долларов) и Тайвань (411 тысяча). Также эту товарную позицию Китаю поставляли Италия, Япония, Южная Корея, Германия и Франция, в объеме от 10,4 до 39 тысяч долларов. Общие объемы импорта Китаем веществ, необходимых при создании антисептиков и искусственных камней, в марте этого года достигли 23 миллионов долларов, что стало самым большим значением с июня. В то же время КНР нарастила и импорт готовых искусственных драгоценных и полудрагоценных камней. По итогам марта объемы покупок у других стран составили 25,2 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2020 года - тогда Китай закупил искусственных драгоценностей на 27,6 миллиона долларов. Главными импортерами этой товарной позиции в Китай по итогам марта стали Индия (7,7 миллиона долларов), Южная Африка (3,8 миллиона), США (3,2 миллиона), Россия (3,1 миллиона), Бельгия (2,3 миллиона) и Швейцария (1,2 миллиона). По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, резкое расширение закупок китайскими компаниями сырья, необходимого для синтеза драгоценных камней, обусловлено введенными ранее санкциями против алмазов, добываемых в России. А еще опасениями в отношении возможного установления ограничений против вывоза из РФ рубинов и сапфиров. "Поэтому в условиях ожидаемого дефицита драгоценных камней на глобальном рынке (хотя по алмазам он вовсе не ощущается), в КНР стал увеличиваться завоз сырья для их синтеза. Соответственно, нельзя исключать подлинной ценовой лихорадки на него и бума выпуска драгоценных камней в Китае", - добавил эксперт. Однако, эти процессы могут и стихнуть, "когда станет ясно, что драгоценных камней хватит на всех". "Выбить столь крупного игрока, как Россия, с мирового рынка будет крайне трудно. По крайней мере, до сегодняшнего дня вообще не получилось", - заключил Хазанов.
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китай, россия, сша, в мире
Китай, Россия, США, В мире
Китай нарастил импорт оксида бора из России

Китай в марте нарастил до исторического максимума импорт оксида бора из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Китай в марте этого года нарастил до исторического максимума импорт из России оксида бора, применяющегося при создании искусственных драгоценных и полудрагоценных камней, выяснило РИА Новости на основании данных китайской статистики.
Так, по итогам марта 2024 года объемы импорта Китаем оксидов бора и борных кислот из России составили 8,3 миллиона долларов, что стало максимальным месячным объемом поставок этого вещества с 2015 года (более ранние данные недоступны). Оксид бора, в частности, применяется при создании искусственных драгоценных и полудрагоценных камней, а борные кислоты - при создании антисептиков. Объемы поставок в феврале составили 2,9 миллиона долларов, в январе - 5,6 миллиона, а за 2023 год - 52,6 миллиона.
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Также в число крупнейших поставщиков производных бора в Китай в марте вошли США с объемом импорта чуть больше 8 миллионов долларов, что стало максимумом с апреля прошлого года (10,5 миллиона долларов). Третьей стала Турция, с объемом поставок в 4,3 миллиона - это максимум с июня (тогда импорт составлял 6 миллионов долларов).
Кроме того в число крупных поставщиков вошли Чили (1,2 миллиона долларов), Перу (675 тысяч долларов) и Тайвань (411 тысяча). Также эту товарную позицию Китаю поставляли Италия, Япония, Южная Корея, Германия и Франция, в объеме от 10,4 до 39 тысяч долларов. Общие объемы импорта Китаем веществ, необходимых при создании антисептиков и искусственных камней, в марте этого года достигли 23 миллионов долларов, что стало самым большим значением с июня.
В то же время КНР нарастила и импорт готовых искусственных драгоценных и полудрагоценных камней. По итогам марта объемы покупок у других стран составили 25,2 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2020 года - тогда Китай закупил искусственных драгоценностей на 27,6 миллиона долларов. Главными импортерами этой товарной позиции в Китай по итогам марта стали Индия (7,7 миллиона долларов), Южная Африка (3,8 миллиона), США (3,2 миллиона), Россия (3,1 миллиона), Бельгия (2,3 миллиона) и Швейцария (1,2 миллиона).
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По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, резкое расширение закупок китайскими компаниями сырья, необходимого для синтеза драгоценных камней, обусловлено введенными ранее санкциями против алмазов, добываемых в России. А еще опасениями в отношении возможного установления ограничений против вывоза из РФ рубинов и сапфиров.
"Поэтому в условиях ожидаемого дефицита драгоценных камней на глобальном рынке (хотя по алмазам он вовсе не ощущается), в КНР стал увеличиваться завоз сырья для их синтеза. Соответственно, нельзя исключать подлинной ценовой лихорадки на него и бума выпуска драгоценных камней в Китае", - добавил эксперт.
Однако, эти процессы могут и стихнуть, "когда станет ясно, что драгоценных камней хватит на всех". "Выбить столь крупного игрока, как Россия, с мирового рынка будет крайне трудно. По крайней мере, до сегодняшнего дня вообще не получилось", - заключил Хазанов.
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